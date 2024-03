Il futuro della Fiat Panda è già stato scritto e, da poche ore, anche svelato. La storica utilitaria tutta italiana, infatti, continuerà a essere proposta in versione elettrificata (mild hybrid), prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La vera rivoluzione è attesa per l'11 luglio, quando debutterà la Panda tutta nuova. Quella elettrica.

Un modello completamente nuovo, basato su una piattaforma comune con altri modelli del Gruppo Stellantis. Ma come sarà fatta la nuova Fiat Panda elettrica? Come sempre proviamo a scoprirlo con il nostro render.

Nel segno del passato

Le prime immagini della nuova Fiat Panda, ancora sotto forma di concept, sono state pubblicate nelle ore a ridosso del Salone di Ginevra 2024 dalla Casa, rivelando forme da crossover con linee squadrate. E dimensioni maggiorate rispetto al modello attualmente in circolazione.

Certo, dire quanto sarà lunga la nuova Panda è difficile, ma in nostro aiuto arriva la Citroen eC3, con la quale condividerà la piattaforma Smart Car. La francese misura 4,01 metri da paraurti a paraurti, misura che potrebbe essere ripresa - centimetro più, centimetro meno - dalla sua controparte Fiat.

Fiat Panda (2024), il render di motor1.com

Tornando al design dovrebbe ricordare in parte le forme squadrate della primissima generazione, datata 1980 e disegnata da Giugiaro, strizzando però l'occhio al segmento dei B-SUV, senza esagerare per quanto riguarda l'altezza da terra. Si, ancora una volta come la nuova C3.

Dalla concept mostrata qualche giorno fa - che trovate qui sotto - dovrebbe riprendere le luci anteriori a pixel (simili a quelle delle Hyundai Ioniq) e il logo Fiat con le stanghette oblique, ripreso direttamente dal modello degli anni '90.

Fiat Panda elettrica Concept Fiat Panda elettrica, gli interni della concept

Per quanto riguarda gli interni della Fiat Panda 2024 elettrica la concept - chiamata "Mega Panda" - offre alcuni spunti. Togliete tutte le soluzioni più eccentriche e concentratevi sulla filosofia minimal, ancora una volta ripresa dalla Panda originale. Non dovrebbe mancare l'iconico tascone davanti al passeggero anteriore, così come l'aspetto tecnologico, rappresentato dal doppio monitor sulla plancia.

Solo elettrica?

A livello di motorizzazioni non ci sono conferme, se non quella riguardo all'alimentazione a batterie. Almeno all'inizio. Come detto infatti la Fiat Panda elettrica sarà basata con ogni probabilità sulla Smart Car, piattaforma definita multi energia. Significa che, come per esempio la CMP di Fiat 600 e Jeep Avenger e le future STLA di Stellantis, potrà ospitare powertrain elettrificati o 100% elettrici.

Prendendo ancora una volta a esempio la nuova Citroen eC3 la nuova Panda potrebbe iniziare la commercializzazione con un singolo motore elettrico da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria da 44 kWh, per un'autonomia stimata di 320 km e ricarica fino a 100 kW. In futuro poi potrebbe arrivare anche una versione con batteria meno potente, autonomia da 200 km e prezzo ridotto.

Citroen eC3

A proposito di prezzi: è chiaramente ancora troppo presto per dire quanto costerà la nuova Fiat Panda elettrica. La eC3 parte da 23.300 euro, la meno potente scenderà sotto quota 20.000. La sua controparte italiana potrebbe abbassare ulteriormente il listino.

Gemelle diverse

L'ultima questione riguarda il nome. Si pensava che con l'arrivo dell'elettrica Fiat avrebbe ribattezzato la Panda attuale in "Pandina", tenendo lo storico nome per l'elettrica. Così non è stato: Pandina infatti è il nome di una versione speciale della citycar, per la quale non è in alcun modo previsto rebranding. Quindi?

Ci sentiamo di escludere il già citato "Mega-Panda" utilizzato per parlare della concept. "Pandona" potrebbe essere un'opzione, così come Panda L o XL, seguendo quanto fatto dalla 500 con i suoi spin-off. Insomma, a meno di prossimi teaser dovremo attendere l'11 luglio per sapere come dovremo chiamare la Panda elettrica, in arrivo sul mercato entro fine anno e prodotta nello stabilimento serbo di Vucic, mentre quella mild hybrid - appena rinnovata - rimarrà a Pomigliano d'Arco almeno fino al 2027.