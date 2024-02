La nuova Fiat Panda, quella elettrica, debutterà a luglio. Una notizia di certo non nuova. Mancano però numerose informazioni: come sarà lo stile? Sarà solo elettrica? E la piattaforma? Domande che trovano parziale risposta in un video pubblicato a sorpresa dalla Casa italiana nel quale l'amministratore delegato Olivier Francois anticipa stile e contenuti della nuova generazione. E non solo.

Come anticipato anni fa infatti la nuova Fiat Panda darà vita a una serie di modelli legati dalla stessa filosofia, replicando quanto fatto con la Fiat 500 e le varie 500L e 500X. Quali modelli? Vi raccontiamo tutti qui sotto.

La strategia

Prima di parlare di prodotto però non si può non descrivere quello che sarà il piano prodotto. Perché dopo il debutto ufficiale della nuova Fiat Panda l'11 luglio 2024 arriveranno novità con cadenza annuale fino al 2027. Tutte basate su una nuova piattaforma globale - della quale non si conosce il nome, potrebbe essere la STLA Small, la Smart Car o altro - e multienergia, quindi sia per modelli 100% elettrici, sia termici sia elettrificati.

Tutte le novità "condivideranno la stessa filosofia" recita il comunicato e potranno essere assemblate in differenti fabbriche, così da poter raggiungere facilmente tutti i mercati. Per ora sono solo concept ma, come dichiarato da Francois nel video che trovate qui sotto, diventeranno realtà nei prossimi anni. Vediamo però ora quali saranno i modelli che comporranno la famiglia della nuova Fiat Panda.

Nuova Fiat Panda, la Mega Panda

Si parte con la Fiat Panda "vera e propria". Più grande dell'attuale generazione - pronta per un leggero restyling in arrivo a breve - è definita "Mega Panda". Le forme sono squadrate ma non spigolose, derivate da quelle della Concept Centoventi ancora più personali, con luci anteriori a pixel (simili a quelle delle Hyundai Ioniq) e il cavo di ricarica auto avvolgente. Non si parla di dimensioni, ma la nuova Fiat Panda dovrebbe essere lunga circa 4 metri, come la nuova Citroen C3.

Fiat Panda 2024 concept Fiat Panda 2024 interni

Della nuova Fiat Panda si vedono anche gli interni ispirati - come anticipato tempo fa dalla Casa - al Lingotto, storica sede Fiat. A farla da padrone saranno le forme ovali (volante compreso, anche se lo stesso Francois ammette nel video che forse nella versione di serie non sarà così) a riprendere la Pista 500, posta sulla sul tetto del Lingotto. Ci saranno naturalmente materiali sostenibili come plastica riciclata e bambù. La posizione di guida sarà rialzata - la nuova Fiat Panda sarà una sorta di crossover - e l'arredamento sarà all'insegna dello stile minimal.

Fiat pick-up

Fiat Panda Concept pickup

Il secondo modello della famiglia della Fiat Panda è un pick-up, segmento che da noi in Europa non ha particolare successo ma che spopola in Sud America, uno dei principali mercati per Fiat. Il frontale è in linea con quello della citycar, mentre le forme sono più muscolose e il cassone posteriore è il vero tratto distintivo. Definito come veicolo che "combina le peculiarità del pick-up con la funzionalità di un LCV e il comfort di un SUV" avrà anch'esso dimensioni "adatte alla città". Considerando però la natura dei pick-up - mezzi da lavoro e trasporto - ci aspettiamo una lunghezza di almeno 4,8 metri. Ben meno rispetto al Tesla Cybertruck.

Fiat fastback

Si passa poi a una fastback che, per citare Fiat, mira a poter dire la sua in mercati come quello dell'America Latina, Medio Oriente e Africa, puntando anche all'Europa. Anche in questo caso non sono state comunicate le dimensioni e il fatto che l'auto compaia da sola non aiuta certo a farsi un'idea.

Fiat Panda Fastback concept

Il frontale è quello di famiglia così come le linee - squadrate - generali, con lunotto che scende dolcemente verso la coda. Un design che dovrebbe aiutare la resa aerodinamica, così da aumentare l'autonomia. Per quanto riguarda la data di debutto dovrebbe avvenire nel 2026, prendendo il posto di Fiat Fastback (in vendita in America del Sud) e Fiat Tipo.

Fiat Panda SUV, la Giga Panda

Non poteva mancare poi un classico SUV, definito "Giga Panda". Dovrebbe essere il modello più grande del lotto. Le proporzioni sono classiche, con aspetto generale decisamente imponente. Il tetto è parallelo al terreno, per non sacrificare lo spazio interno.

Fiat Panda SUV concept Fiat Panda Camper concept

Fiat Panda Camper

La stessa cosa avviene nel quinto e ultimo modello della nuova famiglia della Fiat Panda. Ed è anche il più originale. Si tratta di un furgone camperizzato, con soluzioni adatte alla vita all'aria apert- chiamato però camper - per la vita all'aria aperta. Secondo quanto dichiarato da Francois è l'evoluzione definitiva della Fiat Panda originale del 1980. Versatilità e semplicità.

Ginevra, senza Ginevra

Tornando all'inizio del video, non si può non citare il richiamo al Salone di Ginevra 2024, in programma tra lunedì 26 febbraio e domenica 3 marzo. Appuntamento che l'intero Gruppo Stellantis ha deciso di snobbare. Come molti altri costruttori mondiali. Di fatto solo Renault ha risposto presente tra le vecchie conoscenze, mentre dalla Cina arriveranno BYD e Gruppo Saic.

Nuova Fiat Panda, il video