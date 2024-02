La Fiat Panda elettrica arriverà a luglio e fino a oggi non abbiamo mai visto né teaser né foto spia, così da farci brancolare nel buio. Che aspetto avrà? Sarà davvero uguale alla concept Centoventi vista nel 2019 o ne riprenderà solo qualche elemento, proponendo forme e proporzioni inedite?

Di risposte certe ancora non ce ne sono, anche se qualcosa potrebbe essere emerso nelle ultime ore. Sono infatti comparse le foto dei brevetti di un misterioso modello. Non ci sono loghi né altri elementi a dirci l'identità esatta dell'auto in questione, anche se per molti la cosa è certa: quella nelle foto è la nuova Fiat Panda elettrica. Vediamo di capirci qualcosa.

Il dettaglio che fa la differenza

Ma perché si parla di Fiat Panda? Appare infatti chiaro come non ci siano punti di contatto con l'attuale generazione, pronta a rinnovarsi nel corso dell'anno e destinata a rimanere in produzione ancora per qualche tempo. Eppure c'è un elemento che richiama il mondo Panda e quello Fiat in generale.

Guardate il frontale, spostate lo sguardo sul gruppo ottico di destra. Fatto? Bene, ora andate verso il centro. Fermi! Vedete le linee verticali sulla fascia luminosa? E se fossero un richiamo alla griglia della prima generazione di Panda? Una sorta di easter egg per omaggiare il passato.

Fiat Panda elettrica 2024, il frontale Fiat Panda elettrica 2024, il 3/4 posteriore

Andiamo però oltre e diamo per assodato che si tratti davvero di una prima anticipazione della nuova Fiat Panda elettrica. I gruppi ottici anteriori a LED si sviluppano in orizzontale e sono uniti dalla già citata striscia luminosa. Il frontale è chiuso, come su tutte le elettriche, e ai lati sono presenti le luci secondarie con disegno rettangolare, simili a quelle della Centoventi Concept.

Fiat Centoventi Concept

Anche al posteriore ritroviamo alcuni elementi visti sul prototipo del 2019, sempre a livello di luci. Il disegno è quadrato e "spezzato" da un elemento orizzontale. Potrebbe essere un altra striscia luminosa o una semplice linea di stile. Sopra il lunotto è invece appollaiato un piccolo spoiler.

Nella parte inferiore si notano quelle che potrebbero essere delle protezioni per fiancate, anteriore e posteriore, a richiamare il mondo dei SUV. L'assetto appare leggermente rialzato, quasi come quello della nuova Citroen C3.

Piccola Smart

Proprio la francese è da prendere a esempio per capire cosa ci sarà sotto la nuova Fiat Panda elettrica. La piattaforma infatti dovrebbe essere la Smart Car su cui poggia la nuova C3 e condivisa con numerosi altri modelli in arrivo in futuro. Questo significa che il powertrain sarà composto da un motore anteriore da 83 kW (113 CV) e una batteria litio-ferro-fosfato da 44 kWh, per 320 km di autonomia massima.

Nuova Citroen C3 2024

Una meccanica studiata per ospitare anche motorizzazioni termiche, ma per queste ci sarà il restyling della Fiat Panda atteso, come detto, nel corso dell'anno. Non è comunque detto che in futuro non possano arrivare unità mild hybrid, magari il 1.2 da 100 CV di Fiat 600 e Jeep Avenger.

Nuova Fiat Panda, quando arriva?

La data del debutto della nuova Fiat Panda elettrica è fissata per l'11 luglio 2024, in occasione dei 125 anni della Casa. Sarà prodotta in Serbia e la commercializzazione dovrebbe avvenire tra la fine dell'anno e l'inizio del 2025.

Nuova Fiat Panda, i prezzi

Naturalmente è ancora troppo presto per parlare dei prezzi della nuova Fiat Panda. Tutto lascia però pensare a un listino con prezzo d'attacco inferiore ai 25.000 euro, magari anche ai 20.000 nella versione base, per poi salire a seconda dell'allestimento. Considerando che la nuova Citroen C3 parte da 23.900 euro la sua "cugina" italiana potrebbe tagliare qualche centinaia di euro.

In un secondo momento potrebbe poi arrivare anche una versione meno potente, sempre elettrica, con autonomia di 200 km circa e prezzi ancora più bassi.