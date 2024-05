Ve lo ricordate il prototipo Alpine chiamato Alpenglow che il marchio sportivo francese ha presentato al Salone di Parigi del 2022?

Se la memoria non vi assiste, allora ve la ricordiamo con l'evoluzione di quel futuribile concept che è stata definita "la madre di tutte le future Alpine". Parliamo dell'appena svelata Alpine Alpenglow Hy4 che è diventato un prototipo marciante con un motore a combustione alimentato a idrogeno.

Motore 2.0 turbo a idrogeno da 340 CV

In pratica la Alpine Alpenglow Hy4 è sia un prototipo marciante che un'auto da corsa, con telaio monoscocca in fibra di carbonio e un motore 2.0 turbo a quattro cilindri che "brucia" idrogeno per sviluppare 340 CV.

Alpine Alpenglow Hy4, la vista anteriore

Gli appassionati di auto da corsa e della tecnologia a idrogeno applicata ai motori a combustione interna possono vedere l'Alpine dal vero e in pista a Spa-Francorchamps oggi e domani, 11 maggio, durante la 6 Ore valevole per il campionato FIA WEC.

Chi non riuscisse a essere presente sul circuito belga può sempre rimediare andando a vedre la dimostrazione in pista che la Alpine Alpenglow Hy4 farà alla 24 Ore di Le Mans i prossimi 14 e 15 giugno.

Alpine Alpenglow Hy4, la vista posteriore Alpine Alpenglow Hy4, l'abitacolo

L'idrogeno nell'endurance e nella Formula 1

Nel presentare la nuova versione del prototipo a idrogeno, il vice presidente di Alpine Motorsport, Bruno Famin, ha detto:

"Nell'ambito della nostra partecipazione attiva alla decarbonizzazione degli sport motoristici, vediamo il motore a combustione interna a idrogeno come una soluzione estremamente promettente.

Bruno Famin, vice presidente di Alpine Motorsport