Dopo l'attuale Alpine A110, la Casa di Dieppe ha annunciato di essere al lavoro su una nuova supercar, ancora più potente ma con alcune differenze rispetto alla due posti a motore centrale di oggi, alla quale si affiancherà come modello ancora più performante.

In base a quanto riportato da Autocar infatti, per realizzare questa supercar l'azienda sta attualmente aprendo una nuova struttura di ricerca e sviluppo presso il sito di produzione di motori da Formula 1 di Viry-Chatillon, denominata "Hypertech Alpine".

Per l'elettrico

L'head quarter del reparto R&D (Ricerca e Sviluppo) della Casa sarà la sede di tutte le nuove costruzioni elettriche del marchio Alpine in futuro, compresa, appunto, questa nuova auto ad alte prestazioni attualmente definita, in questa fase progettuale, "Future Alpine Supercar"

Ancora da nominare ufficialmente, in base alle prime informazioni sarà costruita insieme all'erede della A110 e - informazione ancora da prendere con le pinze - in quanto probabilmente elettrica, utilizzerà i nuovi pacchi batteria allo stato solido del Gruppo Renault, progettati per "condizioni operative estreme e per applicazioni di tipo supercar". Inoltre, adotterà motori elettrici ultra-efficienti sviluppati congiuntamente con il nuovo sub-brand Ampere, probabilmente nel centro di Viry-Châtillon, che dal prossimo anno abbandonerà i powertrain di Formula 1 e verrà ribattezzato Alpine Hypertech.

Il concept Alpino Alpenglow

Sempre ad Autocar il CEO di Alpine, Philippe Krief, ha spiegato:

"La creazione del centro Hypertech Alpine è fondamentale per la strategia di sviluppo di Alpine e, più in generale, per la strategia di innovazione del gruppo. È un punto di svolta nella storia del sito di Viry-Châtillon, che garantirà la continuità di un savoir-faire e l'inclusione delle sue rare competenze nel futuro ambizioso del gruppo, rafforzando al contempo la posizione di Alpine come 'garage dell'innovazione'."

Come la concept?

Le informazioni riguardo l'aspetto estetico della nuova supercar sono ancora poche, tuttavia non è escluso che possa assomigliare alla concept Alpenglow Hy4 che l'azienda ha presentato a maggio: un prototipo sviluppato, secondo Antony Villain, responsabile del design Alpine, "pensando a una vettura di serie".