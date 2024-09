Un nuovo modello Alpine è in arrivo. Si tratta della A390, un crossover sportivo che nascerà da un foglio bianco e che, quindi, dovrebbe essere un modello dedicato esclusivamente al marchio di Dieppe.

In un video pubblicato su YouTube dal canale NCars, si vedono alcuni prototipi per la prima volta affrontare gli ultimi test su strada, prima del debutto del concept quasi definitivo previsto per il prossimo Salone di Parigi dal 14 al 20 ottobre.

Arriva a Parigi

Alla kermesse dell'auto francese, la nuova Alpine si mostrerà per la prima volta dal vivo in versione quasi definitiva e con il nome A390_β. A livello progettuale le informazioni a riguardo sono ancora ben poche, ma dovrebbe trattarsi di una fastback.

La carrozzeria, dunque, dovrebbe essere da berlina a 5 porte, con coda da coupé e assetto leggermente rialzato, come si può vedere anche dal breve video e dal nostro render pubblicato nel corso del 2024.

Alpine A390 (2025), il render di Motor1.com

Anteriore o integrale, ma sempre elettrica

A livello meccanico, invece, questa nuova Alpine dovrebbe essere basata sulla piattaforma AmpR Medium (derivata dalla Cmf-EV del Gruppo Renault), dunque con possibilità di avere trazione anteriore o integrale, sistemando un motore elettrico per asse.

Uno dei pochi dettagli che si può notare dal video, inoltre, è la presenza di una fanaleria anteriore su due livelli, con quelli più bassi dalla forma sembrerebbe triangolare: qualcosa di inedito per il brand francese e che probabilmente vuole rifarsi agli storici modelli del passato dedicati ai rally.

Per saperne di più non resta che attendere il prossimo Salone di Parigi, ormai alle porte, previsto dal 14 al 20 ottobre nella capitale francese.

Il video degli ultimi test su strada del modello