Dal 14 al 20 ottobre, il Gruppo Renault è grande protagonista al Salone dell'Auto di Parigi, presso Porte de Versailles.

Il Gruppo francese espone le novità di tutti i suoi marchi, ossia Renault, Dacia, Alpine e Mobilize. Durante l'evento, il gruppo prevede di presentare sette anteprime mondiali e due concept, tra cui la tanto attesa Renault 4, probabilmente nella versione di serie che arriverà in concessionaria nel 2025.

Le nuove Renault, Alpine e Dacia

Renault punta sull'innovazione e l'offensiva elettrica, con un focus su tecnologia e modelli nei segmenti C e D. Al Salone, la Casa mostra in anteprima mondiale la Renault 4, una vettura elettrica del segmento B sviluppata in collaborazione con Ampere, oltre a modelli come Renault 5 e la futura nuova Twingo.

Nuova Renault 4, il render di Motor1.com

Anche il marchio Alpine svela nuove tecnologie a basse emissioni, presentando in anteprima mondiale l'Alpenglow Hy6, un prototipo con motorizzazione a idrogeno e una showcar esclusiva. Non mancano anche l'A290 e tutte le versioni speciali dell'A110.

Alpine A290 (2024)

Inoltre, Dacia presenta tutta la sua gamma, tra cui il nuovo Duster e la Spring, oltre a un nuovo modello di segmento C. C'è spazio anche per la Sandrider, un prototipo destinato al Campionato Mondiale di Rally-Raid.

I veicoli commerciali e la mobilità urbana

Le novità del Gruppo non si limitano ai veicoli privati, ma includono anche innovazioni nel settore dei veicoli commerciali e della mobilità urbana.

Renault, ad esempio, espone il concept di un nuovo veicolo commerciale, il Master H2-Tech, sviluppato in collaborazione con HYVIA. Infine, Mobilize presenta modelli come Duo e Bento, quadricicli elettrici destinati alla micromobilità urbana, insieme a soluzioni avanzate di ricarica rapida per veicoli elettrici.