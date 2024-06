Un po' SUV e un po' monovolume, la nuova Symbioz rafforza la gamma Renault all’ingresso del segmento C, posizionandosi tra Captur ed Austral. Svelata a maggio, si può ordinare con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 ad un prezzo d’ingresso che parte da 33.500 euro o 169 euro al mese per la versione techno.

Nel corso dell’anno, la gamma sarà completata dalla versione evolution E-Tech full hybrid 145 e, nel 2025, dalla commercializzazione di altre motorizzazioni.

Tre allestimenti

Con una lunghezza di 4,41 m, la Symbioz completa la famiglia E-Tech Full Hybrid già composta da Arkana (4,57 m) ed Austral (4,51 m), insieme ai modelli E-Tech Electric, Megane e Scenic. Symbioz offre fino a 624 litri di stivaggio nel bagagliaio, che è modulabile grazie alla panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm e al pianale piatto, quando i sedili posteriori sono ripiegati.

Gli allestimenti sono tre: techno, esprit Alpine e iconic. Quest'ultimo è il top di gamma e dispone di tutti e 29 i sistemi avanzati di assistenza alla guida Renault.

Renault Symbioz, gli allestimenti

Renault Symbioz (2024)

Gli optional a disposizione

L'auto si può personalizzare scegliendo tra sette tinte per la carrozzeria e tre diverse tipologie di cerchi in lega, da 18 o 19 pollici. Tra gli optional ci sono (su tutte le versioni) il ruotino di scorta (300 euro), il tetto in vetro opacizzante Solarbay (1.500 euro) e il sistema multimediale OpenR Link, con tutti i servizi Google integrati (850 euro).ù

I pack disponibili sono invece sei. Il pack winter techno (di serie sulla iconic) è per esempio disponibile sulla techno per 400 euro e offre sedili anteriori riscaldabili e volante riscaldato. Il pack parking (sempre diù compreso nel top di gamma) include invece per 700 euro l'hands free parking e la camera 3D con visione a 360 gradi. Di seguito tutti i dettagli.