I nuovi incentivi statali, terminati subito per le vetture elettriche, continuano sulle auto dalle emissioni più alte, contrariamente agli anni precedenti; si fa quindi ancora in tempo nel mese di giugno e fino al 1 luglio a prenotare una moderna vettura full hybrid come l’ultima versione della Renault Captur E-Tech.

La promozione include sia il contributo statale di 3.000 euro che un analogo sconto della Casa.

Nel dettaglio, il prezzo di partenza della Renault Captur in allestimento Techno MY24, con il motore E-TECH full hybrid da 145 CV, scende da 29.650 euro fino a 23.650 euro.

Con un anticipo di 2.850 euro, si può attivare il finanziamento che prevede 36 rate da 118,80 euro ciascuna (TAN 4,9%, TAEG 5,95%), con spese di incasso mensili di 3 euro.

La maxi rata finale (VFG) ammonta a 19.569 euro, con limite chilometrico di 30.000 km e un costo di eccedenza di 0,10 euro/km, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Per usufruire dell’intero sconto, è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in vigore, in caso di rottamazione di una vettura fino a Euro 2.

Vantaggi

La somma degli incentivi statali e dello sconto di Renault è di 6.000 euro, per un modello come la nuova Captur da pochissimo rivista. Anche le rate mensili sono ridotte e con tassi di interesse competitivi.

Svantaggi

Occorre rispettare le condizioni di legge, tra cui la rottamazione, e soprattutto la disponibilità degli Ecoincentivi.

In sintesi