Lunghezza: 4.239 mm

Larghezza: 1.797 mm

Altezza: 1.575 mm

Passo: 2.639 mm

Bagagliaio: min 484 litri/max 1.596 litri (E-tech Full Hybrid: 348-1.458 litri)

La Renault Captur è un B-SUV, ovvero un piccolo Sport Utility Vehicle con dimensioni esterne compatte ma un abitacolo piuttosto spazioso, condito con un bagagliaio capiente ed espandibile con alcune soluzioni davvero intelligenti.

L'attuale generazione è stata aggiornata a inizio aprile 2024 con il suo primo restyling di metà carriera, con dimensioni praticamente invariate e nuovi contenuti tecnologici.

Renault Captur 2024, le dimensioni

Come detto la Renault Captur 2024 non è cresciuta molto nelle dimensioni. La lunghezza è di 4,24 metri (4.239 mm), la larghezza è a 1,8 metri (1.797 mm) e il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote davanti e di quelle dietro, a 2,63 metri (2.639).

A diminuire leggermente, invece, è l'altezza che arriva a 1,6 metri (1.593 mm), grazie a nuove sospensioni.

Renault Captur (2024)

Renault Captur 2024, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni esterne della Captur mascherano molto bene, come sempre, un'abitacolo dall'abitabilità davvero ampia. Le volumetrie interne del piccolo B-SUV sono infatti molto buone, con circa 1 metro di spazio dalle sedute al tetto e un divano posteriore scorrevole di 16 cm, una caratteristica che consente di aumentate il volume di carico di ben 132 litri.

E parlando proprio del bagagliaio, appunto, quello della Captur è uno dei più grandi in rapporto alla lunghezza: 484 litri di base, che diventano 616 litri avanzando al massimo il divano scorrevole e 1.596 abbattendo lo schienale posteriore, frazionato in 2 parti e quasi perfettamente allineato al piano di carico.

Numeri che sulla versione full hybrid E-Tech (l'unica rimasta dopo l'addio della plug-in) scendono a 348 litri o 1.458 litri con i sedili abbattuti.

Renault Captur (2024), il virtual cockpit Renault Captur (2024), le dimensioni interne

In Italia, la nuova Renault Captur sarà disponibile nel corso del 2024 con quattro diverse motorizzazioni, tra cui la variante ibrida E-Tech Full Hybrid 145:

Motorizzazione Cilindrata Cilindro Potenza erogata Coppia Cambio 1.0 TCe 90 1.0 litri 3 91 CV 160 Nm Manuale a 6 velocità 1.3 TCe 160 mild hybrid 1,3 litri 4 160 CV 270 Nm Automatico EDC (doppia frizione) 1.0 TCe 100 GPL 1.0 litri 3 100 CV 160 Nm, 170 Nm con GPL Manuale a 6 velocità 1.6 ibrido 1,6 litri 4 145 CV 205 Nm Automatico multimode

Renault Captur 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Le rivali della Renault Captur sono molte. La lista delle avversarie è davvero lunga e tra queste si sono alcune best seller del segmento, come per esempio:

Modello Lunghezza Bagagliaio (min/max) Audi Q2 4,23 metri 405/1.050 litri Fiat 600 4,17 metri 360/1.231 litri Ford Puma 4,19 metri 456/1.256 litri Hyundai Kona 4,21 metri 466/1.300 litri Jeep Renegade 4,24 metri 351/1.297 litri Nissan Juke 4,21 metri 422/1.305 litri Opel Crossland 4,21 metri 410/1.255 litri Peugeot 2008 4,38 metri 434/1.467 litri Volkswagen T-Roc 4,23 metri 445/1.290 litri

La Renault Captur 2024 vista dal vivo