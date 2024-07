Anticipata a sorpresa a fine 2023 la nuova Renault Twingo si farà. Non che ci fossero dubbi ma a dare una nuova conferma sull'arrivo della piccola elettrica francese, per la quale si parla di un prezzo d'attacco inferiore ai 20.000 euro, arriva dall'annuncio della produzione in Slovenia a partire dal 2026.

Lo stabilimento di Novo Mesto continuerà quindi a legare la propria storia a quella della Renault Twingo, con la terza generazione prodotta sia in versione termica sia elettrica, oltre che dell'attuale Clio.

Per crescere

Secondo quanto dichiarato nei prossimi mesi Renault sosterrà importanti investimenti per ammodernare l'impianto, mentre il Governo sloveno farà la sua parte tramite incentivi agli investimenti da parte del Gruppo francese.

Il primo ministro Robert Golob ha celebrato con gioia la scelta di Renault di produrre in Slovenia la nuova Twingo, sottolineando come il suo Paese abbia battuto la concorrenza di altri stabilimenti europei.

Nuova Renault Twingo, la concept Nuova Renault Twingo, la concept

Nuova Renault Twingo, cosa sappiamo

Esteticamente vicina alla prima generazione, con carrozzeria da piccola monovolume, la nuova Renault Twingo sarà solo elettrica e come detto mira ad avere un prezzo d'attacco intorno ai 20.000 euro. Cifra ben al di sotto dei 25.000 delle varie Renault 5, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster e altre piccole elettriche presentate di recente.

Proprio per questo Renault sta cercando partner per lo sviluppo del nuovo modello e dopo aver visto sfumare la collaborazione con Volkswagen ora - secondo quanto riportato da Automotive News - sta rivolgendo il proprio sguardo ai costruttori cinesi.