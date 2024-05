Renault collaborerà con una Casa cinese per sviluppare la nuova Twingo elettrica. Dopo il nulla di fatto per le trattative con Volkswagen, quindi, il brand francese sposta le sue attenzioni sulla Cina.

E' quanto emerge da una dichiarazione di un portavoce di Renault ad Automotive News Europe, il quale ha sottolineato come lo studio di design e la produzione del modello avverranno comunque in Europa.

Un nuovo inizio

Si tratta di un nuovo capitolo per il progetto Twingo guidato da Ampere, la divisione veicoli elettrici di Renault. Al tempo stesso, la Casa transalpina ha chiarito che la ricerca di un partner cinese (l'identità specifica non è stata ancora rivelata) è stata una scelta presa indipendentemente dalla precedente decisione di Volkswagen di non avviare la collaborazione.

Nuova Renault Twingo (2026), il render di Motor1.com

Come annunciato dal ceo Luca De Meo durante l'assemblea degli azionisti di questo mese, la nuova Renault Twingo sarà costruita in Europa, probabilmente in Slovenia, dove viene già prodotto l'attuale modello. Resta da vedere se questo cambio di piani avrà delle ripercussioni sul debutto della nuova Renault, che in un primo momento era stata annunciata per il 2026.

La corsa alle city car a batteria

In ogni caso, la Renault elettrica da 20.000 euro si farà. Anche perché tanti Costruttori stanno preparando la propria proposta nel segmento A dedicato alle city car elettriche. Tra questi marchi c'è BYD, che prevede di presentare la Seagull nel 2025, mentre già settembre inizieranno le consegne della Leapmotor T03, in virtù dell'accordo tra il brand cinese e Stellantis.

Nuova Fiat Panda, il render di Motor1.com BYD Seagull Hyundai Casper

Occhio anche a Hyundai, che entro il 2025 commercializzerà la Casper elettrica. E non dimentichiamo ovviamente la Fiat Panda elettrica, che sarà presentata il prossimo 11 luglio e che dovrebbe avere un prezzo di listino inferiore a 20.000 euro.