Il passato ritorna in casa Renault. Per conquistare sia le nuove generazioni di clienti che quelle passate, il brand francese sta adottando una vera e propria “operazione nostalgia”. Nel prossimo futuro, infatti, sono pronti a tornare nella gamma nomi (o anche forme) che hanno scritto la storia del marchio.

Alle Renault 4 e 5 – giusto per citarne alcune -, si aggiungerà presto anche la Twingo, il cui design ricalcherà in pieno quello del primo modello degli anni ’90.

Ritorno agli anni ‘90

Anticipata da alcune foto lo scorso novembre, la Twingo tornerà nel 2025 (o nel 2026) esclusivamente in versione elettrica. Se i motori saranno inediti, quindi, lo stile si avvicinerà tantissimo a quello che ha contribuito a rendere questa Renault una delle city car più vendute degli anni ’90.

Nuova Renault Twingo (2025), il render di Motor1.com

Nel nostro render abbiamo provato a dare vita al modello di serie, che in linea di massima riprende quasi completamente le forme del concept mostrato da Renault. Il frontale è caratterizzato dai tipici fari semi circolari - che sembrano dei veri e propri occhi – uniti idealmente da un elemento nero al centro della calandra.

Sul cofano, i tre inserti in nero lucido richiamano le prese d’aria del modello originale, mentre le fiancate massicce ospitano delle ruote di dimensioni generose, forse anche da 18”. C’è anche da dire che questo potrebbe essere il look di un allestimento top di gamma della Twingo, mentre quelli base potrebbero avere delle linee più morbide e semplici, anche per contenere il più possibile il prezzo di listino.

Prezzo e batteria

Proprio il prezzo di listino sarà uno dei punti di forza principali della nuova Twingo. Basata sulla nuova piattaforma Ampere A (sviluppata esclusivamente per ospitare modelli 100% elettrici), la Renault dovrebbe partire da meno di 20.000 euro. Così, una volta sul mercato, la Clio potrebbe diventare una delle elettriche più economiche e contribuire ad accelerare l’adozione dei modelli a batteria in tutta Europa.

Il ceo di Renault Luca De Meo alla presentazione della Renault Twingo Concept

Tra le altre caratteristiche che renderanno la Twingo piuttosto interessante ci sono anche una nuova architettura software con aggiornamenti OTA e un consumo medio di 10 kWh ogni 100 km, anche se autonomia e prestazioni non sono state anche ancora dichiarate.

Infine, la Twingo farà uso di tanti materiali riciclati e riciclabili e sarà dotata delle funzionalità Vehicle to Grid (V2G) per immettere energia nella rete elettrica in determinati momenti, scegliendo in autonomia il momento migliore per ricaricare le batterie.