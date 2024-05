In casa Alpine si parla da tempo di un crossover in salsa sportiva. Negli scorsi mesi, abbiamo avuto anche la possibilità di vedere i primi muletti impegnati nei test di quella che potrebbe chiamarsi A390 e arrivare nel tardo 2025.

Sappiamo di sicuro che sarà 100% elettrica, mentre le forme e la base tecnica restano ancora sconosciute. Tuttavia, non è escluso che Alpine possa adattare il progetto della Renault Scenic E-Tech Electric, il crossover della Losanga che è stato premiato di recente come Car of the Year 2024.

Impronta sportiva

Partendo da questa suggestione, abbiamo provato a immaginare l'aspetto della Scenic in formato Alpine nel nostro render. Come quanto visto sull'A290 che si basa sulla Renault 5, anche questo modello si distinguerà per un'estetica ben più aggressiva, con appendici aerodinamiche evidenti e capaci di comunicare da subito l'indole sportiva del crossover.

Alpine A390 (2025), il render di Motor1.com

Le forme taglienti dovrebbero rimanere, mentre per i fari potrebbero aprirsi due strade. Infatti, Alpine potrebbe confermare lo stile elaborato presente sulla Renault o adattarlo al proprio family feeling, introducendo due elementi luminosi a forma di X o rettangolo all'interno del faro (un po' come visto nel recente teaser mostrato dal brand).

Negli interni, le novità potrebbero essere meno radicali, con l'A390 che dovrebbe riprendere gran parte della strumentazione.

Motori e batteria

Secondo le prime informazioni non confermate ufficialmente, la versione di punta di questa Alpine avrà la trazione integrale e una configurazione a tre motori, uno all'anteriore e due al posteriore.

Il teaser Alpine riguardo ai prossimi modelli

La batteria dovrebbe essere da 89 kWh, come quella montata sulle versioni più prestazionali della Scenic E-Tech, mentre la potenza complessiva potrebbe superare i 435 CV della Nissan Ariya Nismo, il SUV elettrico giapponese costruito sulla stessa piattaforma della Renault. Nel complesso, l'autonomia potrebbe essere messa in secondo piano, con un valore massimo che potrebbe scendere dai circa 700 km della Scenic E-Tech fino a circa 500 km.

Sta di fatto che ci sarà tempo per raccogliere altre notizie sull'Alpine, che potrebbe essere presentata al Salone di Parigi 2024 come concept o forse addirittura come modello di serie.