Giusto qualche giorno fa il Gruppo Renault ha annunciato la presenza di 7 novità totali - divise tra i vari brand - al Salone di Parigi 2024. Oggi iniziamo a conoscere la prima. Si chiama Alpine A390_β e si mostra con una foto teaser, dove il buio la avvolge completamente, lasciando però intravvedere le forme generali. E sono inedite per la Casa francese.

Si tratta infatti di una fastback, berlina 5 porte con coda da coupé e assetto - pare - leggermente rialzato. E no, non si tratta di un rebranding di un modello Renault.

Solo per lei

Al contrario della A290 infatti la Alpine A390_β nasce da un foglio bianco e dovrebbe essere quindi un modello dedicato esclusivamente al marchio di Dieppe. Il nome riprende il classico schema Alpine: la A seguita da tre numeri: il 3 si riferisce alle dimensioni dell'auto (o meglio al segmento, che dovrebbe essere un C, quello delle compatte) e il 90 a significare "la versatilità e l'utilizzo giornaliero tipici del brand".

Alpine Alpine A290 GTS Première Edition

Non ci sono dettagli tecnici, ma possiamo immaginare l'utilizzo della piattaforma AmpR Medium (derivata dalla Cmf-EV del Gruppo) con possibilità di avere trazione anteriore o integrale, sistemando un motore elettrico per asse. Si perché la A390_β, come tutti i futuri modelli Alpine, sarà unicamente a batterie.

La potenza potrebbe superare i 400 CV sulle versioni più estreme, arrivando magari ai 435 della Nissan Ariya Nismo con la quale la fastback francese condivide parte della meccanica (il crossover giapponese usa la Cmf-EV).

Nissan Ariya Nismo Alpoine A390_β teaser

Ne sapremo di più in occasione del Salone di Parigi 2024, dove la A390_β debutterà sotto forma di concept (la β finale indica uno stato ancora prototipale) per diventare poi di serie nel corso del 2025.