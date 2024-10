L'attesa è finita per la prima MINI John Cooper Works Electric, dunque 100% elettrica, della storia. La 3 porte pepata a batteria del Brand britannico oggi parte del Gruppo BMW debutta infatti al Salone di Parigi, in scena nella capitale francese dal 14 al 20 ottobre.

Ha estetica dedicata, sia fuori che dentro, e un powertrain ancora più potente della sorella meno sportiva già in vendita. Scopriamola.

Va veloce

La prima MINI JCW elettrica della storia è stata progettata partendo dalla base della nuova MINI elettrica.

Anche se la scheda tecnica completa non è ancora stata comunicata dalla Casa, sappiamo già con certezza che rispetto al modello di derivazione la nuova sportiva è più potente.

Mini MINI John Cooper Works Electric (2024), il posteriore

In questa nuova versione, infatti, il motore elettrico è ora in grado di sviluppare fino a 261 CV o 190 kW (20 in più del modello standard) di potenza e 350 Nm di coppia, numeri che le assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

Il tutto viene alimentato da un pacco batterie da 54,2 kWh di capacità (valore lordo), che consente all'auto di percorrere secondo il ciclo omologato WLTP 371 km con una singola carica, e abbinato a un impianto frenante potenziato con pinze in rosso e ad ammortizzatori dalla taratura specifica.

Mini MINI John Cooper Works Electric (2024), il profilo

Estetica dedicata

Come anticipato, il lavoro dei designer MINI si è soffermato sia sugli esterni che sugli interni, dove in entrambi i casi hanno scelto di dotare l'auto del pacchetto estetico sportivo che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi sulle altre sorelle, sia termiche che elettriche, in questo caso, però, con diversi dettagli dedicati.

Tra questi, per esempio, ci sono dei fari con firma luminosa a LED orizzontale dedicata e diversi loghi JCW posizionati su tutta la carrozzeria. Inoltre, di serie, l'auto viene fornita con gomme sportive specifiche e rivestimenti di sedili e plancia più sportivi.

Mini MINI John Cooper Works Electric (2024), gli interni

I prezzi per la nuova MINI John Cooper Worlks Electric non sono ancora stati divulgati, probabilmente ne sapremo di più durante il Salone di Parigi.