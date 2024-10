Volete farvi trovare pronti per il ritorno dell’estate? Ecco la Microlino Spiaggina. Svelata al Salone di Parigi, questa nuova versione del quadriciclo elettrico prodotto a Torino si riconosce per un look ancora più personale e si rivolge sia ai clienti privati sia – come specifica la Casa – “agli hotel, per offrire un servizio di noleggio esclusivo ed ecologico”.

Già ordinabile online, le consegne della Spiaggina inizieranno nel 2025. Il prezzo base è di 24.990 euro.

La Spiaggina che mancava

Ispirata a beach car come la Fiat 600 Jolly e la Citroen Mehari, l’allestimento di lancio Prima Edizione si riconosce per la presenza del tetto in tela e per le speciali combinazioni di colore di interni ed esterni.

Disponibile nelle verniciature Portofino Blue (un celeste con dettagli in bianco) e Sardinia Sage (con finiture verde salvia opaco e accenti in nero), la Spiaggina - che debutta al Salone di Parigi 2024 - ha interni in bianco e blu o in grigio e marrone.

Microlino Microlino Spiaggina Microlino Microlino Spiaggina, il posteriore Microlino Microlino Spiaggina, gli interni

In tutte le versioni troviamo pelle vegana prodotta per l’uso su yacht e resistente all’umidità. Il bagagliaio ha sempre una capacità di 230 litri, come sulle altre Microlino.

Da sottolineare come questa Spiaggina – così come i futuri esemplari della Microlino – può essere personalizzata in numerosi dettagli. Infatti, a Parigi il marchio torinese svela il “Programma di Customizzazione Microlino”, che consente agli acquirenti di scegliere tra un’ampia gamma di colori per gli esterni e vari dettagli estetici.

Sempre a batteria

A livello di powertrain non ci sono cambiamenti rispetto al modello base. Anche questa Microlino utilizza un motore elettrico da 12,5 kW, per un’autonomia di 177 km e una velocità massima di 90 km/h.

La batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh si può ricaricare fino a 2,2 kW collegandosi a una presa standard o a una stazione di ricarica.