La piccola Microlino piace a tutti, anche grazie al suo design retrò ripreso dalla BMW Isetta. Purtroppo, però, la piccola elettrica classificata come "quadriciclo non leggero L7e" è piuttosto costosa (circa 20mila euro). Ora è in arrivo una nuova versione, la Microlino Lite.

Il nuovo modello, al debutto al Salone di Ginevra 2024, è una versione "quadriciclo leggero L6e" della Microlino che offre la stessa autonomia, ma la velocità massima è limitata a 45 km/h invece dei normali 90 km/h.

Un look diverso, due batterie

La Microlino Lite si differenzia dal modello Microlino standard per dettagli estetici particolari sottolineati in arancione brillante. È "un tocco di energia", dice la casa. Disponibile in due varianti di colore, Blu Venezia e Antracite Berlino, è una microcar rivolta a guidatori dai 14 anni in su.

È possibile scegliere tra due batterie con due diverse autonomie. Di seguito riassumiamo le sue caratteristiche nella scheda tecnica:

Microlino Lite (2024) Motore 6 kW di potenza nominale, 9 kW di potenza di picco Velocità massima 45 km/h Autonomia 100 km o 180 km (a seconda della batteria) Capacità della batteria 5,5 kWh o 11 kWh Chimica delle celle Ioni di litio (NMC/NCA) Potenza di carica (tipo 2) 2,2 kW Tempo di ricarica (0-80%) 2 ore (5,5 kWh) o 4 ore (11 kWh) Peso (batteria inclusa) 571 kg (5,5 kWh) o 600 kg (11 kWh) Lunghezza 2.519 mm Larghezza 1.473 mm Altezza 1.501 mm Vano bagagli 230 litri Riscaldamento incluso (1,8 kW PTC), riscaldamento del lunotto posteriore

Quando arriva e quanto costa

Inizialmente, Microlino Lite sarà disponibile solo in Svizzera. Microlino indica una tariffa di leasing in franchi svizzeri dicendo che sarà disponibile dall'inizio dell'estate 2024 con un listino base di 149 franchi al mese (156 euro circa al cambio attuale) per 5.000 chilometri all'anno e una durata di 48 mesi. Inoltre, il 25% del prezzo totale sarà pagato come deposito.

I prezzi italiani della Microlino Lite saranno comunicati nelle prossime settimane, intanto ricordiamo che per la versione standard partono da 21.090 euro (allestimento Dolce), mentre la top di gamma Competizione costa 22.090 euro.