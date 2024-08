Non è sempre stato facile con l'Audi RS 3. Certo, è sempre stata dannatamente veloce. Per la precisione dal 2011. Ma è solo dall'attuale terza generazione che è davvero decollata in termini di dinamica laterale. L'8Y, secondo il codice interno, è - scusate il linguaggio - semplicemente una cosa dannatamente fantastica dal 2021. E la cosa dannatamente fantastica è probabilmente migliorata un po'.

O almeno questo è ciò che si spera con un lifting importante. Il fatto che Audi Sport abbia recentemente recuperato il record del Nürburgring nella classe delle compatte proprio con quest'auto ne è una forte indicazione. La leggenda dei piloti Audi Frank Stippler ha impiegato 7:33.123 minuti per percorrere i 20,8 chilometri della pista. Un tempo migliore di oltre cinque secondi rispetto alla BMW M2, precedente campione.

Questo risultato non può essere dovuto a un aumento della potenza del motore, in quanto l'iconico motore a cinque cilindri è rimasto praticamente invariato. Invece, sono state apportate molte modifiche alla dinamica di guida. Anche gli esterni e gli interni sono stati modificati. Diamo uno sguardo dettagliato al facelift della RS 3 Sportback e della RS 3 Sedan.

Esterni

Gli amanti della RS 3 probabilmente non hanno perso un dettaglio finora. Dopo tutto, l'aspetto del re della gamma di modelli è piuttosto pesante. Secondo Audi, ora è "significativamente più sportiva", con un "frontale brutale". Le nuove caratteristiche includono la griglia single-frame più piatta e significativamente più ampia e le tre aperture sopra lo splitter anteriore. Quest'ultimo si estende ora per tutta la larghezza del veicolo e vuole essere un omaggio all'Audi Sport quattro S1 Pikes Peak del 1987.

I fari hanno una nuova luce di marcia diurna e, poiché anche le luci sono estremamente importanti per la Casa di Ingolstadt, sono ancora una volta presenti numerose firme luminose digitali. Anche i fari posteriori presentano una nuova grafica. Con frecce "che si illuminano dinamicamente dall'interno verso l'esterno in combinazione con la funzione Coming Home/Leaving Home".

Attualmente sono di gran moda i diffusori posteriori con un riflettore motorsport al centro. Lo abbiamo visto di recente sulla nuova BMW M5 (compresa la M5 Touring). Ora anche la finitura della nuova RS 3 appare ancora più massiccia. I catarifrangenti laterali, che ora sono disposti verticalmente, si adattano a questo aspetto. Anche la strana griglia nel paraurti posteriore è stata eliminata. È una buona cosa. Per un confronto: la precedente RS 3 Sportback a sinistra e la futura RS 3 Sportback a destra:

Audi RS 3 Sportback (2021) Audi Audi RS 3 Sportback (2024)

Audi RS 3 Sportback (2021) Audi Audi RS 3 Sportback (2024)

Tra l'altro, nelle immagini si può vedere il verde Kyalami sulla Sportback e il grigio Kemora sulla berlina. La gamma di colori si arricchisce di Ascari Blue, Progressive Red e Daytona Grey Matt. La nuova vettura monta di serie pneumatici da 19 pollici a 5 Y razze. Sono disponibili anche i cerchi a 10 razze incrociate della RS 3 Performance Edition.

Interni

La grande novità negli interni è il nuovo volante, che probabilmente non piacerà a tutti. In primo luogo, perché ora è appiattito nella parte superiore e inferiore e, in secondo luogo, perché i pulsanti veri e propri sono stati sostituiti da superfici tattili. Per qualsiasi motivo. La nuova maniglia è rivestita in pelle traforata o, a richiesta, in microfibra con marcatura a ore 12. E ha un nuovo sistema di selezione rapida. È dotato di un nuovo pulsante di selezione rapida con una bandiera di destinazione per la modalità Performance. Nuovo anche il pulsante rosso RS sul raggio del volante destro, che consente di accedere rapidamente alla modalità individuale RS.

Oltre ai sedili sportivi, da qualche tempo la RS 3 dispone anche di sedili in carbonio altamente raccomandati. La novità è che gli interni della RS sono ora molto più luminosi. L'illuminazione ambientale è stata ampliata e c'è anche una nuova area luminosa nei rivestimenti delle portiere. Un'altra chicca: gli apriporta, le bocchette dell'aria, la chiusura del volante e le palette del cambio sono verniciate con un effetto cangiante color antracite.

Audi Audi Audi

Il Virtual Cockpit da 12,3 pollici offre nuove indicazioni sulle prestazioni, tra cui un grande "contagiri" posizionato al centro e la visualizzazione di potenza, coppia, forza G, accelerazione e tempi sul giro.

Il display dell'infotainment da 10,1 pollici mostra anche a colori gli intervalli di temperatura del liquido di raffreddamento, del ripartitore di coppia, dei freni e dell'olio del motore e della trasmissione. Come opzione, è possibile visualizzare anche la pressione degli pneumatici.

Propulsore

Un facelift senza un aggiornamento delle prestazioni per un'auto prestazionale di un produttore tedesco di fascia alta è più che insolito, ma può capitare. Anche in questo caso. Anche se in questo caso dovrebbe essere gestibile. Il tanto amato cinque cilindri turbo da 2,5 litri eroga ancora 400 CV e 500 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi (nella versione pre-facelift era in realtà di 3,4 secondi) e la velocità massima arriva a 290 km/h.

Almeno per quanto riguarda il suono c'è un aggiornamento. Audi promette di ottimizzare il controllo del flap di scarico nell'intervallo tra i 2.200 e i 3.500 giri/minuto e di portare così ancora più gola alle orecchie. Soprattutto se si sceglie l'impianto di scarico sportivo RS opzionale.

Telaio / dinamica di guida

Grazie alla trazione integrale con torque-splitter e all'assetto decisamente più ambizioso delle sospensioni, l'attuale RS 3 ha già fatto una figura sorprendentemente buona in termini di dinamica di guida. Non c'è paragone con i predecessori, sempre un po' goffi. Ma gli ingegneri guidati dal project manager Marvin Schätter hanno evidentemente visto ancora del potenziale e hanno acceso i loro cervelli (e i loro computer) ancora una volta.

Come avrete notato, tutti i componenti rilevanti per la dinamica laterale della RS 3 sono controllati tramite il cosiddetto controller modulare della dinamica di guida. Torque splitter, ESP, torque vectoring dei freni, controllo degli ammortizzatori adattivi: tutto si riunisce qui e viene sincronizzato di conseguenza. E ovviamente c'era ancora molto da guadagnare. Un nuovo algoritmo, più "yay" e "hooray": questo è un modo molto semplice per riassumere il tutto.

L'analisi è un po' più tecnica: perfezionando il vectoring della coppia frenante (cioè gli interventi dei freni sulle ruote all'interno della curva), l'auto dovrebbe ora curvare più volentieri e sottosterzare meno. Cosa che prima non faceva, ma non ci lamentiamo.

Audi Audi

Audi promette un posizionamento migliore e più precoce per l'uscita dalla curva, un'accelerazione più rapida e una maggiore velocità in curva. Deve esserci qualcosa di vero, altrimenti non avrebbero girato la Nordschleife 7,7 secondi più velocemente di prima.

E come se non bastasse, l'algoritmo avanzato favorisce anche la distruzione sfrenata della gomma. Sì, ora derapare con la RS 3 è ancora più facile. Finora, il sovrasterzo in modalità drift veniva controllato principalmente maltrattando il pedale dell'acceleratore. Ora l'angolo di sterzata giocherà un ruolo più decisivo. Questo dovrebbe rendere più facile e veloce l'avvio della derapata e il raggiungimento dello stesso angolo di derapata in tempi più brevi.

Un nuovo pneumatico di serie con l'etichetta C è destinato a garantire l'esatto contrario. Il Pirelli P Zero Trofeo R, semi-slick e appiccicoso, è ancora disponibile come opzione.

Prezzi / Lancio sul mercato

La rinnovata Audi RS 3 Sportback ha un prezzo base in Germania di 66.000 euro. Rispetto al prezzo base del 2021, si tratta di un aumento del 10%. La RS 3 Sedan è disponibile a partire da 68.000 euro, sempre sul mercato tedesco. Gli ordini potranno essere effettuati a partire dalla fine di agosto e i primi arrivi nelle concessionarie italiane sono previsti per il prossimo mese di novembre.