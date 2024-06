Deve ancora essere presentata e la nuova Audi RS3 ha già battuto un record, quello delle compatta più veloci al Nurburgring, lasciandosi alle spalle la BMW M2, il cui primato all'Inferno Verde è durato poco meno di un anno.

La sportiva di Ingolstadt ha limato 5 secondi rispetto ai 7 minuti e 38,71 secondi della rivale bavarese. Presentandosi però ancora in incognito. Il modello che ha girato infatti era coperto dalle classiche pellicole di camuffamento, in quanto - come detto - l'Audi RS3 2024 deve ancora debuttare ufficialmente. E possiamo dirlo: se il buongiorno si vede dal mattino...

Tempone

La nuova RS3 ha completato il giro al Nurburgring in 7 minuti e 33,12 secondi, condotta da dal pilota sviluppatore Frank Stippler e poggiata su pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick. Dotazione tecnica ma non dedicata alla pista, accompagnata da freni carboceramici, sospensioni adattive più rigide e telaio riadattato dagli uomini del reparto sportivo si Audi. Tutti elementi che si ritroveranno sulla vettura di serie.

Il tutto, è bene ricordarlo, senza che ci sia stato un incremento di potenza rispetto alla versione precedente. Al contrario della nuova S3 infatti l'Audi RS3 2024 non registra modifiche di cavalleria nel suo iconico 2.5 5 cilindri turbo, che manterrà 400 CV.

L'assenza di qualche cavallo in più potrebbe far storcere il naso agli appassionati, anche perché in un'intervista rilasciata a maggio 2024 il capo di Audi Sport, Sebastian Grams, aveva accennato a un aumento di potenza:

"Potenzieremo il cinque cilindri per il prossimo modello. Miglioreremo questo aspetto. C'è ancora molta strada da fare. Abbiamo realizzato la RS3 Performance Edition, più veloce, più performante, con sedili in pelle e differenti calibrazioni. In futuro perfezioneremo i nostri prodotti".

Audi RS3 2024

Naturalmente in futuro potrebbe arrivare una derivata ancora più cattiva della nuova Audi RS3, ospitando sotto il cofano sempre il classico 5 cilindri. Fiore all'occhiello della compatta dei 4 Anelli.

Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla presentazione della nuova RS3, ma dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, con apertura ordini a settembre 2024.