Il tempo è irrecuperabile, come disse il poeta romano Virgilio. Ed è un dato di fatto: la prima generazione dell'Audi A4 è stata commercializzata nel 1994 e indietro non si torna.

L'Audi A4 B5 si potrebbe definire una perfetta "auto a lungo termine". Si può immaginare di guidarla per altri 30 anni. Quasi nessuno considera la prima A4 come un'auto d'epoca e i ben educati motori a benzina aspirati 1.6 (101 CV) e 1.8 (125 CV) sono un affare particolarmente conveniente per i pensionati premurosi. I nostri colleghi di Motor1 Germania ne hanno da poco guidata una e con l'occasione ci ricordano la sua storia.

Look di classe

L'allora "nuova" Audi A4 si confronta con una concorrenza fresca e agguerrita, in ballo ci sono la Citroen Xantia, la Ford Mondeo, l'Alfa Romeo 155 e la Mercedes Classe C. La A4 è lunga 4,48 metri, larga 1,73 metri e alta 1,41 metri. Ciò la rende più corta di mezzo metro rispetto alla A8.

La carrozzeria non è in alluminio, ma è completamente zincata. Audi offre una garanzia di dieci anni contro la penetrazione della ruggine e i collaudatori dell'ADAC tedesca riconoscono subito che la A4 punta a BMW e Mercedes con le stesse virtù della A8: "Quando si parla di solidità, in futuro la concorrenza dovrebbe prendere esempio da Ingolstadt e non il contrario".

Audi A4 (1994), il motore

La A4 del 1994 si basa sulla piattaforma B5 (PL45), base anche per la Volkswagen Passat B5 (tipo 3B), l'Audi A6 C5 e la Skoda Superb I (la Passat e la Superb offrono molto più spazio nella parte posteriore rispetto all'Audi A4 grazie a una diversa disposizione). Tuttavia, i motori, i cambi e i sistemi di trasmissione della Passat e della Superb sono gli stessi della A4 B5. Anche il motore della Passat e della Superb è installato longitudinalmente, come quello della A4 e il sistema di trazione integrale Audi quattro è stato adottato nella Passat.

Il primo restyling della Audi A4 avviene nel 1996, quando gli indicatori di direzione gialli scompaiono dai fari posteriori, e poi c'è un lifting nel 1999.

Audi A4 (1994), gli interni

Cosa si prova a guidarla oggi

La A4 che vediamo nelle foto dei colleghi di Motor1 Germania ha solo 1.900 chilometri all'attivo. E' la versione berlina del 1996 equipaggiata con un 1.8 T Quattro da 150 CV. Si tratta di un motore destinato a una clientela sportiva: 8,3 secondi per raggiungere i 100 km/h e 222 km/h di velocità massima. Solo il motore a sei cilindri da 2,8 litri della A4 è in grado di tenere il passo; il suo fratello minore da 2,6 litri è più lento.

Audi A4 (1994)

Cosa si nota durante la guida? "La leva del cambio a cinque marce è precisa. Pur avendo sospensioni rigide, la A4 offre un comfort residuo sufficiente. Nel complesso, l'auto procede spedita. Certo, il suono non può competere con i leggendari motori a cinque cilindri di Audi, ma trasmette una nota non indifferente".