Prosegue spedita l'operazione "nostalgia elettrica" di Renault che dopo aver commercializzato la Renault 5 E-Tech Electric e mostrato i primi dettagli della Renault 4 E-Tech Electric, svela al grande pubblico del Salone di Parigi 2024 la Renault Twingo E-Tech Electric in versione concept.

La nuova Twingo di serie, quella esclusivamente elettrica e con un prezzo confermato sotto i 20.000 euro, la vedremo nel 2026. Per ora dobbiamo accontentarci di osservare più da vicino la Renault Twingo E-Tech Electric Prototype, sapendo già che sarà molto simile al modello definitivo e che il suo compito è anche quello di "salvare" le auto elettriche europee dall'avanzare delle EV cinesi low cost.

Una sfida epocale che Renault affronta con la sua divisione elettrica Ampere e processi industriali e di ingegnerizzazione sempre più raffinati che abbatteranno in maniera sensibile i costi produttivi della nuova Twingo.

La Renault Twingo E-Tech Electric Prototype vista da vicino

La sfida alle elettriche cinesi

Dietro le forme arrotondate e ispirate a quelle della prima Renault Twingo del 1992, già anticipate tra l'altro dall'ad Luca de Meo durante il Capital Market Day di novembre 2023, si nasconde infatti la volontà di Renault di fare un nuovo balzo in avanti in termini di ricerca e sviluppo.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype, la vista frontale

Lo scopo è quello di rendere più competitivo il modo di produrre le auto elettriche in Europa, con l'ambizioso obiettivo di offrire una city car a batteria costruita nel Vecchio Continente che abbia un prezzo di listino inferiore ai 20.000 euro.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype Dacia Spring Leapmotor Leapmotor T03

Al momento, infatti, le uniche auto elettriche vendute sotto i ventimila euro sono la Dacia Spring e la Leapmotor T03, entrambe costruite in Cina. Al di sopra di questa soglia di prezzo si posizionano invece le rappresentanti della "new wave elettrica" europea come la Fiat Grande Panda elettrica e la Citroen e-C3, vendute rispettivamente a 24.900 e 23.900 euro.

Fiat Fiat Grande Panda Citroen C3

Renault Twingo E-Tech Electric Lunghezza 3,75 m Larghezza 1,73 m Altezza 1,47 m Passo 2,49 m Batteria Circa 40 kWh Prezzo <20.000 euro Anno di commercializzazione 2026

La ricetta per contenere i costi produttivi e il prezzo finale

Dietro questo ambizioso obiettivo di rendere la Renault Twingo la più economica delle auto elettriche europee c'è un grande lavoro di pianificazione e strategia industriale volto ad abbattere tempi e costi produttivi sulla linea di montaggio.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype, la vista di tre quarti posteriore

In pratica, non potendo competere con la Cina sul fronte del costo del lavoro, delle materie prime e dell'energia, Renault punta sull'affinamento, semplificazione e velocizzazione dei processi produttivi con una ricetta composta da vari ingredienti.

Meno di dieci ore per produrla

L'ingrediente principale di questa ricetta passa per la riduzione dei tempi di produzione della nuova Twingo che si tradurranno in una riduzione dei costi per l'azienda. Se oggi una Renault Clio viene assemblata in circa 14 ore e per la nuova Renault 5 servono poco meno di 10 ore, per la Renault Twingo elettrica serviranno "molto meno di 10 ore", come ha detto ad Automotive News Europe il cto Gilles Le Borgne.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype, il dettaglio del tetto panoramico fisso

In Europa nessuno è al momento in grado di produrre una piccola auto elettrica negli stessi tempi e questo rende Renault estremamente competitiva sul fronte industriale e commerciale.

Piattaforme e componenti comuni

Per la nuova Twingo la Renault ha deciso di utilizzare una versione adattata della piattaforma AmpR Small che già fa da base alla Renault 5 E-Tech Electric e alla Renault 4 E-Tech Electric. Scocca in acciaio stampato con metodi tradizionali, quindi, e nessuna Gigapress in stile Tesla.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype Renault 5 E-Tech Electric

La quota di componenti e pezzi in comune tra la Renault 5 e la Twingo sarà del 70%, elemento che contribuirà in maniera significativa alla riduzione dei tempi e costi produttivi. L'architettura della Twingo sarà in pratica la stessa della R5, dice sempre Le Borgne, compreso tutto l'avantreno con carreggiata ridotta, ma con assale rigido al posteriore al posto del multilink.

Collaborare coi cinesi

Una famosa frase attribuita a Giulio Cesare recita: "Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico". Questo è più o meno ciò che ha fatto Renault decidendo di affidarsi a un partner cinese per la progettazione della nuova Twingo. Tutta la fase di progetto durerà appena due anni, un tempo definito "record" dallo stesso De Meo. La produzione sarà invece europea.

Renault Renault Twingo E-Tech Electric Prototype, il dettaglio dei fari anteriori

Al momento non è dato sapere quale azienda cinese aiuterà Renault a velocizzare i tempi e ridurre i costi di sviluppo della nuova Twingo. La decisione arriva dopo che Volkswagen ha scelto di non affiancare Renault nello sviluppo di una piccola elettrica comune su base Twingo.

Produzione in Slovenia

Per la produzione della Renault Twingo a partire dal 2026 c'è già un accordo col governo sloveno per l'utilizzo dell'impianto Renault di Novo Mesto, fabbrica da dove usciva la precedente Twingo e la smart forfour e in viene oggi assemblata la Clio.

La fabbrica Renault di Novo Mesto, Slovenia

La capacità produttiva prevista per lo stabilimento Revoz di Novo Mesto, in Slovenia, è di 150.000 vetture all'anno.