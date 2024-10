Manca davvero poco al debutto della nuova Renault 4. L'appuntamento è fissato per il Salone di Parigi 2024, nell'attesa la nuova piccola elettrica della Losanga si mostrarsi (a pezzi) nelle prime foto ufficiali. Dettagli della carrozzeria, a creare una sorta di puzzle che di dà l'idea dello stile generale.

Uno stile fortemente ancorato al passato, interpretato poi in chiave moderna. Esattamente come successo con la Renault 5 E-Tech Electric. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli indizi in nostro possesso.

Concept normalizzata

Derivata dalla 4EVER Trophy la nuova Renault 4 sembra lasciare da parte - come era facile immaginare - tutti gli eccessi della concept presentata nel 2022, mantenendo però numerosi dettagli di stile. A partire dalla mascherina chiusa con logo Renault illuminato al centro. Non si vedono i proiettori, ma dovrebbero mantenere il disegno circolare, reso da vari segmenti luminosi, della concept.

Renault Nuova Renault 4 E-Tech Electric, il frontale

Al posteriore i punti di contatto tra la nuova Renault 4 e la 4EVER Trophy sembrano essere ben più marcati, ancora una volta a livello di gruppi ottici, sviluppati in verticale e a forma di "O", in parte simili a quelli della Fiat 500X. Rimane lo spoiler posteriore, a sormontare un lunotto quasi verticale, per non compromettere così la capacità del bagagliaio.

È ancora troppo presto per parlare della dimensioni della nuova Renault 4. La 4EVER Trophy era lunga 4,06 metri e la versione di serie potrebbe mantenere la stessa misura, andando così a posizionarsi un gradino sopra la nuova Renault 5, ferma a 3,92. Da lei dovrebbe riprendere gli interni, almeno per quanto riguarda l'impostazione della plancia, puntando su uno sfruttamento ancora più razionale degli spazi.

Renault Nuova Renault 4 E-Tech Electric, il posteriore

Stesso discorso per i motori: Renault 4 e Renault 5 condivideranno la piattaforma e così sarà per i powertrain. Probabile che all'inizio sia disponibile unicamente quello da 150 CV con batteria da 52 kWh, affiancato poi successivamente da uno meno potente.

Non resta che attendere il Salone di Parigi 2024 per avere tutti i dettagli.