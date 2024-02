La nuova Renault 5 era una delle novità più attese del 2024 e al Salone di Ginevra ha finalmente debuttato, mostrando linee quasi per nulla modificate rispetto alla concept mostrata un paio di anni fa e fortemente ispirate al modello originale prodotto tra il 1972 e il 1984.

Vari richiami al passato che negli interni fanno spazio a tanta tecnologia, assieme a chicche, soluzioni furbe e materiali riciclati, per una sostenibilità che va al di là del powertrain. Scopriamo quindi ora nel dettaglio gli interni della nuova Renault 5.

Renault 5 2024, la plancia

Le ultime Renault ci hanno abituati a una plancia con sviluppo a "L" con due monitor affiancati. Impostazione ripresa parzialmente dalla Renault 5 2024, con la plancia occupata da strumentazione digitale e monitor dell'infotainment sistemati orizzontalmente.

Davanti al guidatore è presente uno schermo da 10" (7" sulle versioni base) personalizzabile nelle grafiche, in grado di mostrare numerose informazioni e inserito all'interno di una palpebra, così da evitare fastidiosi riflessi di luce.

Il centro è invece dominato dall'infotainment da 10,1", leggermente rivolto verso il guidatore e basato ancora una volta su Android Automotive. Sempre connesso è dotato anche di assistente vocale - chiamato Reno - reso graficamente da una losanga (il logo di Renault) animata, simile a Clippy di Windows. Per attivarlo basta pronunciare le parole "hey reno”. Integra anche le funzionalità di ChatGPT, il bot di intelligenza artificiale sempre più presente a bordo delle auto, istruito per rispondere in maniera naturale a più di 200 domande che solitamente vengono poste da automobilisti che per la prima volta si mettono alla guida di un'auto elettrica. È in grado di gestire numerosi parametri dell'auto, come clima, posizione dei vetri laterali, modalità di guida e molto altro. Al di sotto sono presenti pulsanti fisici per il climatizzatore.

Il volante ha una forma squadrata e ospita pulsanti touch per gestire attivazione comandi vocali e dei vari sistemi di assistenti alla guida. Ancorato al piantone è sistemato il selettore della trasmissione, personalizzabile nella grafica.

Renault 5 2024, i sedili Renault 5 2024, la leva della trasmissione

Connettività

Il software Open R Link della Renault 5 2024 è connesso e permette di aggiornarsi tramite protocollo OTA (over the air), senza quindi doversi recare in officina. È compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, anche in modalità wireless.

Renault 5 2024 Strumentazione digitale 7" / 10" Head Up Display No Monitor centrale 10,1" Mirroring Android Auto (Wireless)

Apple CarPlay (Wireless) OTA Si Assistente vocale Si

Renault 5 2024, qualità e materiali

Il tema dell'economia circolare è centrale nella strategia Renault e la Renault 5 utilizza per i rivestimenti degli interni materiali riciclati, come per esempio il denim che ricopre i sedili, contraddistinti da un disegno sportivo e avvolgente. Per personalizzare l'abitacolo ci sono vari accessori stampati in 3D, per organizzare meglio il tunnel centrale, dove è ancorata - lato passeggero - una cesta in vimini per inserire la francesissima baguette.

Renault 5 2024, gli accessori stampati in 3D Renault 5 2024, il porta baguette

La sensazione generale è di grande solidità e cura per i materiali, per un ambiente accogliente e moderno. Con richiami al passato come l'etichetta nelle tasche sui sedili anteriori, riportante i profili delle varie generazioni di Renault 5.

Renault 5 2024, lo spazio

Grazie alla piattaforma elettrica la Renault 5 2024 offre una buona abitabilità nonostante dimensioni esterne ridotte e lunghezza di appena 3,92 metri. Il divanetto posteriore ha un disegno regolare e sul pavimento non c'è tunnel centrale, così da favorire il comfort.

Il bagagliaio ha dimensioni superiori alla media, con capienza minima di 326 litri e un vano dedicato all'alloggiamento del cavo di ricarica.