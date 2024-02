La nuova Renault 5 deve ancora essere presentata ufficialmente, ma in casa Alpine si sta già lavorando da tempo a una versione sportiva della baby francese elettrica.

Dopo aver mostrato il prototipo A290_β lo scorso maggio, il brand transalpino ha iniziato i test su strada. Di recente, l'A290 è tornata a farsi vedere sulla neve con una carrozzeria ancora completamente mimetizzata.

I cambiamenti rispetto al concept

Per quanto riguarda l'estetica, è evidente che la versione finale della Alpine A290 non si discosterà troppo dal prototipo. Tuttavia, una delle principali modifiche sarà il passaggio da una carrozzeria a due porte a una a quattro porte.

Alpine A290, le nuove foto spia

Inoltre, il design distintivo dei cerchi, con un taglio quadrato al centro, sembra destinato a rimanere invariato, anche se si prevede che le dimensioni dei cerchi utilizzati sulla versione di serie saranno più contenute rispetto ai grandi 20" montati sul concept.

Nelle foto spia si vede un paraurti anteriore con un design aggressivo, anche se al momento è completamente camuffato. Il cofano presenta alcuni elementi aerodinamici insoliti, mentre i fari mostrano un dettaglio grafico a X.

Passando agli interni, l'A290 abbandonerà la configurazione col posto di guida centrale del prototipo adottando un layout dell'abitacolo più tradizionale, mentre la tecnologia di bordo dovrebbe essere ereditata in buona parte dalla Renault 5.

Motori e prezzi

L'Alpine A290 dovrebbe essere proposta in due varianti, con quella più potente che potrebbe erogare fino a 270 CV. Entrambe le versioni saranno a trazione anteriore, ma non ci sono ancora dettagli per quanto riguarda autonomia e velocità di ricarica.

I prezzi? Se la Renault 5 dovrebbe partire da circa 25.000 euro, per l'Alpine ci aspettiamo un listino intorno ai 33-35.000 euro in virtù dei powertrain più potenti e di un'estetica ancora più elaborata e aggressiva.

Foto: Stefan Baldauf