Cosa ci sarà nel futuro di Renault? L'elettrico certo, ma l'idrogeno continua a essere una strada che la Casa francese vuole esplorare a fondo. Tecnologia protagonista di varie concept esposte negli ultimi anni e pronta a ritornare al Salone di Parigi 2024 sotto la carrozzeria di una shooting brake.

Alla kermesse francese debutterà infatti la Renault Embleme, filante concept mostrata oggi tramite le prime foto ufficiali, condite da tutte le informazioni tecniche.

Per il Salone di Casa

Basata sulla piattaforma AmpR Medium la Renault Embleme abbina a linee tese e sportive un powertrain di nuova concezione. Con una lunghezza complessiva di 4,80 metri e un peso contenuto di soli 1.750 kg, rappresenta secondo la Casa la volontà di continuare a investire nei segmenti C e superiori, dunque anche su quelli dedicati alle famiglie numerose e alle lunghe trasferte.

Renault Renault Embleme 2024

Proprio il pensiero ai lunghi viaggi ha dato il "la" alla progettazione del suo particolare powertrain, vero protagonista del progetto. La Embleme è infatti mossa da un motore elettrico da 160 kW (217 CV), alimentato da un pacco batteria da 40 kWh, dedicato agli spostamenti cittadini quotidiani. Quando i trasferimenti si allungano entra invece in gioco una cella a combustibile da 30 kW, alimentata a sua volta da un serbatoio di idrogeno da 2,8 kg.

L'autonomia totale dichiarata da Renault è di 1.000 km, valore "psicologico" significativo per chi acquista oggi un'auto per trasportare tutta la famiglia.

Una sfida ambiziosa

La sfida più importante di questo progetto, secondo la Losanga, è stata quella di ridurre il più possibile - insieme ai 20 partner che hanno partecipato alla progettazione - la sua impronta carbonica per l’intero ciclo di vita (from cradle to grave o “dalla culla alla tomba”), un risultato ottenuto grazie all'ampio lavoro di efficientemente energetico e aerodinamico.

Secondo Renault l'Embleme riesce a emettere il 90% in meno di CO2 equivalente rispetto ai veicoli prodotti oggi, ossia solo 5 tonnellate dal momento di fabbricazione al momento della sua rottamazione.

Non è ancora chiaro se diventerà mai un'auto di serie, ma per saperne di più non resta che attendere il Salone di Parigi 2024, in scena dal 14 al 20 ottobre.