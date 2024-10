La nuova Renault 4 sarà una delle star del prossimo Salone di Parigi 2024 e di lei sappiamo ancora poco. Sarà un crossover piccolo, avrà solo motori elettrici e lo stile richiamerà la sua antenata. Il resto è ancora avvolto nel mistero. Ma le prenotazioni sono già aperte.

Come successo con la nuova Renault 5 anche la Renault 4 2024 è prenotabile acquistando il R4 R Pass, al prezzo di 150 euro.

Accesso prioritario

Così facendo all'inizio della produzione della nuova Renault 4 - ancora da comunicare - i modelli ordinati dai possessori dell'R4R Pass saranno in cima alla lista. Vantaggi anche in termini di comunicazione: chi avrà pre ordinato la piccola elettrica della Losanga ne conoscerà in anteprima contenuti e specifiche.

Per prenotare l'R4R Pass basta collegarsi al mini sito dedicato, registrarsi (o loggarsi con il proprio account My Renault), seguire le istruzioni ed effettuare il pagamento di 150 euro. Cifra che, come specificato dalla Casa, non sarà né rimborsata né dedotta dal prezzo di acquisto dell'auto.

Nuova Renault 4 2024, il frontale Nuova Renault 4 2024, il tetto in tela

Nuova Renault 4 2024, cosa sappiamo

Come detto le informazioni sulla Renault 4 2024 sono ridotte all'osso. Sarà lunga 4,14 metri - quasi come Fiat 600e e Opel Mokka - e disponibile unicamente con motorizzazioni elettriche. Non ci sono ancora specifiche ma dovrebbero essere le stesse disponibili sulla Renault 5, con motore anteriore da 150 CV e batteria da 52 kWh, affiancato poi successivamente da uno meno potente.

Come si vede dalle foto teaser pubblicate qualche giorno fa si notano poi forti richiami alla Renault 4 originale, compreso il tetto in tela. Il debutto ufficiale è atteso in occasione del Salone di Parigi 2024.