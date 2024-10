Più che una concept car la Alpine Alpenglow Hy6 è un vero e proprio laboratorio dinamico che si presenta al mondo al Salone di Parigi 2024 per dimostrare quanto tutto il Gruppo Renault creda ancora nelle auto con motore a combustione alimentato a idrogeno.

La concept di Parigi è infatti la terza evoluzione della demo car di Alpine pensata per le corse, ma che può essere "facilmente trasposta nella produzione di serie", questa volta con un inedito motore 3.5 V6 biturbo 3.5 da 740 CV e 330 km/h.

Nuovo stile e motore in bella vista

Partiamo dall'involucro esterno, un filante e bassissimo coupé con carrozzeria interamente in fibra di carbonio dipinta in Specula Blue lungo 5,20 metri, largo 2,10 metri e alto appena 1,14 metri.

Alpine Alpenglow Hy6, la vista laterale

Il team di designer guidati dal direttore del design Alpine, Antony Villain, ha evoluto ulteriormente le forme già viste sulle precedenti Alpenglow e Alpenglow Hy4 per conciliare efficienza e aerodinamica.

Una delle parti completamente rinnovate è il posteriore che fa sfoggio attraverso un lunotto in vetro del motore V6 affiancato da due prese d'aria per il radiatore dell'olio del cambio sequenziale Xtrac a 6 rapporti.

Alpine Alpine Alpenglow Hy6, la vista di tre quarti posteriore

Non mancano poi su questa incredibile Alpine nuove fessure per il raffreddamento del motore che brucia idrogeno, l'alettone posteriore trasparente, il grande spoiler anteriore, la deriva a pinna di squalo e gli scarichi in Inconel integrati nei fari posteriori che emettono vapore acqueo.

Dentro c'è carbonio, alluminio e Alcantara

Attraverso le porte "a farfalla" della Alpenglow Hy6 si scivola dentro i sedili sportivi avvolgenti e rivestiti di tessuto che cambia colore, dal metallizzato al blu, a seconda della luce. Almeno stando a quanto annunciato "a scatola chiusa" da Alpine senza mostrare l'abitacolo nel dettaglio.

Alpine Alpine Alpenglow Hy6, il dettaglio delle portiere "a farfalla"

La forma del triangolo, che per Alpine ricorda le montagne, è presente anche nella parte anteriore dell'abitacolo e assolve varie funzioni visive per il pilota che è avvolto da una plancia formata da una traversa tubolare, fibra di carbonio, alluminio e Alcantara.

Un nuovissimo 3.5 V6 biturbo che brucia idrogeno

Il cuore veramente pulsante della Alpenglow Hy6, poggiato su un telaio in carbonio LMP3 da competizione, è un motore V6 sviluppato appositamente in due anni di lavoro dal team Alpine a Viry-Châtillon che vuole fare un nuovo passo avanti nella storia dei propulsori a combustione a idrogeno.

Alpine Alpine Alpenglow Hy6, il dettaglio del motore

Il V6 biturbo di 3,5 litri ha due bancate aperte a 100°, blocco motore in alluminio con carter a secco, testate in alluminio fuso, quattro alberi a camme in testa e quattro valvole per cilindro e raggiunge un regime massimo di 9.000 giri/min.

La potenza massima di 740 CV è raggiunta a 7.600 giri/min (coppia di 770 Nm a 5.000 giri/min), con una potenza specifica di 211 CV/l e la camera di combustione ottimizzata per il funzionamento a idrogeno. La trazione è posteriore e la velocità massima dichiarata è superiore ai 330 km/h.

Alpine Alpine Alpenglow Hy6, il dettaglio della meccanica

L'idrogeno, o più precisamente diidrogeno H2 in forma gassosa, che viene iniettato direttamente nei cilindri assieme all'iniezione indiretta di acqua, è contenuto in tre serbatoio da 2,1 kg ciascuno alloggiati in vani ventilati e a tenuta stagna nei pontoni laterali e dietro all'abitacolo.

Le bombole realizzate in composito da 700 bar hanno la certificazione europea Regulation 134 e valvole di evacuazione del gas in caso di incendio, oltre ai rilevatori di presenza di idrogeno.