L'Alpine A110 più esclusiva e potente di sempre debutta a Parigi. Al Salone dell'Auto, ecco la R Ultime una serie limitata in 110 esemplari a partire da 265.000 euro.

Un bel sovrapprezzo rispetto al modello standard (da 66.000 euro), giustificato dalla presenza di tantissimi interventi su motore, esterni e interni. Senza contare le tantissime possibilità di personalizzazione, che possono far lievitare ancora di più il preventivo finale.

La regina delle A110

La cura speciale riservata all'A110 R Ultime parte dal 1.8 turbo 4 cilindri, che è stato potenziato fino a 345 CV e 420 Nm. In altre parole, ora l'Alpine ha una potenza specifica di 192 CV/litro e una rapporto peso-potenza di soli 3,2 kg/CV. Ciò le consente di bruciare lo 0-100 km/h in 3,8 secondi.

Alpine Alpine A110 R Ultime

Gli ingegneri francesi hanno modificato turbina e compressore e hanno aggiornato la trasmissione DW6 lavorando sull'erogazione della coppia. Alla lista di migliorie si aggiungono l'impianto di scarico in titanio Akrapovic, gli ammortizzatori regolabili Ohlins e l'impianto frenante specifico con dischi bi-materiale AP Racing da 330 mm, abbinati a pastiglie dei freni più performanti e nuove prese di raffreddamento.

Tanto il lavoro anche anche dal punto di vista dell'aerodinamica. Infatti, la 110 R Ultime vanta un carico superiore di 160 kg ad alta velocità rispetto all'A110 R Turini. Inoltre, la dotazione comprende cerchi forgiati da 18" all'anteriore e da 19" al posteriore, con pneumatici Michelin PS2 CUP.

Personalizzazione totale

L'Alpine A110 R Ultime si distingue per un alto livello di personalizzazione, articolato su due livelli principali: Atelier e Atelier Sur-Mesure. Grazie alla collaborazione con Sabelt e Poltrona Frau, questa serie limitata offre una gamma di combinazioni praticamente infinita per gli interni e gli esterni.

Alpine Alpine A110 R Ultime, gli interni

Il primo livello di personalizzazione, Atelier, mette a disposizione 27 diverse tinte per la carrozzeria dell'Alpine e sellerie in Alcantara disponibili in quattro colori: Grigio, Rosso, Blu e Arancione. Ogni dettaglio dell'abitacolo può essere personalizzato, incluse le cuciture di volante, plancia, decorazioni delle portiere, consolle centrale, tappetini e l'indicatore delle ore 12 sul volante.

Per chi desidera una personalizzazione ancora più esclusiva, il programma Sur-Mesure offre opzioni avanzate, nate dalla stretta collaborazione tra i team di design di Alpine, Poltrona Frau e Sabelt. I clienti possono scegliere tra nove varianti di Alcantara o dieci opzioni di rivestimento in pelle, con ulteriori possibilità di aggiungere dettagli di alta artigianalità, come ricami, embossing e pelle intrecciata.

Anche l'esterno può essere modificato in base alle preferenze del cliente. È possibile selezionare i colori per vari elementi della carrozzeria, tra cui il cofano in carbonio, le prese d'aria superiori, il lunotto posteriore, lo spoiler e altri componenti aerodinamici, rendendo la vettura unica sotto ogni aspetto.

L'A110 R Ultime a Parigi

L'Alpine A110 esposta al Salone dell'Auto di Parigi si presenta in una configurazione esclusiva denominata "La Blu", prodotta in soli 15 esemplari.

La carrozzeria di questa versione speciale è caratterizzata da una tonalità unica, frutto della fusione tra due colori iconici del marchio: il Blu Alpine Vision e il Blu Abisso. Questa finitura artigianale rappresenta il massimo dell'espressione delle capacità del programma di personalizzazione Atelier Sur-Mesure Alpine.

Alpine Alpine A110 R Ultime

Le sfumature di colore si estendono sull'intera superficie del veicolo e si integrano con gli interni, rivestiti in pelle blu di Poltrona Frau e Sabelt. Il prezzo? In questa configurazione è di 330.000 euro.