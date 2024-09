Il listino delle Peugeot E-3008 ed E-5008 si amplia con le nuove versioni Long Range, ovvero quelle che promettono le autonomie maggiori. Equipaggiate con il nuovo powertrain da 230 CV, alimentato da una batteria da 96,9 kWh, possono percorrere rispettivamente fino a 700 km e 668 km con una ricarica, che può avvenire fino a 160 kW di potenza. Ecco i dettagli

Grande batteria Made in France

Protagonista del nuovo powertrain dei due SUV francesi è sicuramente la nuova batteria da 96,9 kWh. Si tratta di un accumulatore più spesso di soli 15 mm rispetto a quello da 73 kWh, costruito in Francia nella gigafactory ACC di Douvrin, e che promette un'efficienza molto elevata e tempi di rifornimento piuttosto ridotti.

Come abbiamo detto, infatti, è in grado di accettare una potenza di ricarica in corrente continua fino a 160 kW, un valore che si traduce in circa 27 minuti per passare dal 20 all'80%. Il suo compito è quello di alimentare il nuovo motore elettrico anteriore da 230 CV (170 kW) di potenza, che va ad affiancarsi a quello da 210 CV già disponibile.

Peugeot E-3008 (2024): telaio, batteria e trasmissione della nuova piattaforma STLA Medium

Arriva il precondizionamento

Con la presentazione della nuova versione Long Range, debutta sulle Peugeot 3008 e 5008 elettriche anche nuovo sistema di precondizionamento della batteria, che permette di avere tempi di ricarica ridotti durante i lunghi viaggi grazie alla possibilità di riscaldare l'accumulatore prima di fermarsi per i rifornimenti "rapidi".

Entrambi i SUV debutteranno dal vivo al prossimo Salone di Parigi, in programma dal 14-20 ottobre al Paris Expo Porte de Versailles, ma la Casa ha già fatto sapere che anche in questa versione potranno beneficiare della garanzia per tutte le auto a zero emissioni del Leone di 8 anni e 160.000 km.