La Peugeot 5008 rappresenta il top della gamma SUV della Casa del Leone, con 7 posti e forme decisamente squadrate per lasciare spazio ai passeggeri e ai loro bagagli.

Alle informazioni sulle motorizzazioni ibride ed elettriche della nuova generazione si aggiungono oggi i listini ufficiali della nuova 7 posti francese che ha prezzi a partire da 41.700 euro per la mild hybrid e da 47.730 euro per la E-5008.

Peugeot 5008 (2024), gli allestimenti

Per entrambe le motorizzazioni gli allestimenti della nuova Peugeot 5008 sono due: Allure e GT.

Peugeot E-5008 (2024)

Allure

Nella dotazione di serie della versione Allure sono presenti i cerchi in lega da 20", fari full LED, sensori di parcheggio posteriori con telecamera HD e accesso e avviamento senza chiave.

Dentro la Allure troviamo poi i rivestimenti per metà in tessuto con motivi a rilievo e per metà in TEP effetto pelle, Peugeot i-Cockpit con due pannelli digitali da 10" e infotainment Peugeot iConnect con mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

GT

La Peugeot 5008 in allestimento GT si riconosce esternamente per la verniciatura bicolore con tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 20", il portellone elettrico, i fari Pixel LED e i sensori di parcheggio anteriori.

Peugeot 5008 (2024), gli interni della GT

L'abitacolo della GT si caratterizza invece per i rivestimenti in TEP e Alcantara, il Peugeot Panoramic i-Cockpit con schermo curvo da 21" e l'illuminazione ambiente personalizzabile. In più Peugeot ha aggiunto sulla GT i sedili anteriori e il volante riscaldabili, il caricatore wireless per smartphone e il Peugeot i-Connect Advanced con navigatore TomTom e pianificazione del viaggio.

Peugeot 5008 (2024), i prezzi

Peugeot 5008 mild hybrid

Allure GT Peugeot 5008 Hybrid 136 EDS6 41.700 euro 45.850 euro

Peugeot 5008 elettrica