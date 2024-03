Debutta la nuova Peugeot 5008. Il SUV più grande del Leone sfrutta al massimo le capacità della piattaforma STLA Medium di Stellantis confermando i sette posti e diventando elettrica per la prima volta.

Arriverà nelle concessionarie a partire dall’autunno 2024 e non sarà solo elettrica. Al lancio si potranno scegliere anche una versione mild hybrid e una ibrida plug-in, entrambe a benzina.

Peugeot 5008 (2024): gli esterni

Il primo elemento da sottolineare nella Peugeot 5008 2024 è sicuramente quello delle dimensioni. La lunghezza cresce di 25 cm toccando i 4,79 m, mentre l’altezza arriva a 1,69 m (+5 cm) e il passo aumenta di 16 cm (2,90 m). Invariata la larghezza a 1,89 m.

Come nella passata generazione, la 5008 riprende in buona parte le linee della “sorella” 3008. In particolare, sulla nuova Peugeot viene confermata la grande griglia con elementi tridimensionali e “l’artiglio” sotto ai fari Pixel LED, che adattano il fascio luminoso in base al traffico per non abbagliare le altre auto.

Nuova Peugeot 5008 (2024)

Le fiancate restano massicce, con la possibilità di equipaggiare cerchi da 19” o 20”, mentre la parte posteriore è inedita. Se la 3008 ha una coda sfuggente, la 5008 ha uno stile più classico e squadrato per essere più funzionale a livello di capacità di carico e abitabilità.

Occhio anche ai dettagli: invece delle cromature, ci sono degli inserti color Meteor Grey e Orbital Black. Sei i colori disponibili al lancio: Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Grey e Titanium Grey, mentre sulla versione GT è di serie il tetto nero a contrasto.

Peugeot 5008 (2024), le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peugeot 5008 4,79 metri 1,89 metri 1,69 metri 2,90 metri

Peugeot 5008 (2024): gli interni

A bordo resta confermato lo scenografico Panoramic i-Cockpit con uno schermo curvo da 21” che integra il quadro strumenti e l’infotainment. Apple Carplay e Android Auto sono wireless, c’è l’assistente vocale integrato con l’intelligenza artificiale di ChatGPT ed è presente il sistema di telecamere a 360° VisioPark.

La luce d’ambiente situata sopra la plancia aumenta il senso di spaziosità dell’abitacolo, mentre il volante compatto e d’aspetto sportivo (riscaldabile di serie) presenta i paddle per regolare la frenata rigenerativa.

Nuova Peugeot 5008, il Panoramic i-Cockpit Nuova Peugeot 5008, le due file posteriori

Sono oltre 40 i sistemi di assistenza alla guida sulla Peugeot, tra cui il cruise control adattivo con funzione Stop&Go e il cambio di corsia semi-automatico.

Passando alla praticità, la 5008 può ospitare fino a 7 persone su tre file ed è estremamente accogliente anche per i bagagli. Se si è in sette, si può avere una capacità di carico di 259 litri, mentre coi sedili della terza fila abbassati si sale a 748 litri. Infine, abbattendo tutti i sedili si ricavano 1.815 litri e la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a due metri.

Peugeot 5008 (2024): motori, batteria e autonomia

Al lancio, la 5008 è disponibile nella versione elettrica E-5008, con la mild hybrid a benzina da 136 CV con cambio automatico a 6 rapporti e con l’ibrida plug-in a benzina da 195 CV con cambio automatico a 7 rapporti.

Nuova Peugeot 5008 (2024)

Nel caso dell’elettrica, la batteria è da 98 kWh e assicura un’autonomia massima di 660 km, con la possibilità di ricaricare fino a 160 kW in corrente continua ottenendo circa 100 km di autonomia in 10 minuti, oltre a passare dal 20 all’80% in 30 minuti. A questo accumulatore, si possono abbinare le versioni a trazione anteriore da 210 CV e 230 CV con 345 Nm di coppia e quella integrale da 320 CV e 525 Nm.