Elettrica, mild hybrid e ora plug-in: la gamma della nuova Peugeot 3008 si completa con il nuovo powertrain benzina "alla spina", ordinabile da oggi con prezzi a partire da 43.950 euro, che permettono al SUV francese di accedere agli incentivi. Le emissioni infatti rientrano nella fascia 21-60 g/km, con prezzo massimo di 54.900 euro IVA inclusa.

Disponibile da novembre 2024 - così si legge sul sito ufficiale della Casa - la Peugeot 3008 plug-in conta su due allestimenti (Allure e GT).

Peugeot 3008 plug-in, il motore

La Peugeot 3008 phev è mossa dal 1.6 turbo benzina 4 cilindri da 150 CV - abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 rapporti - e da un motore elettrico da 125 CV, entrambi abbinati all'asse anteriore, per un totale di 195 CV. La batteria è agli ioni di litio con potenza da 17,9 kWh, sufficienti secondo i dati dichiarati per percorrere 87 km in modalità 100% elettrica, 102 se si circola in città. La ricarica avviene solo in corrente alternata fino a un massimo di 7,4 kWh. Per quanto riguarda le prestazioni lo 0 - 100 km/h avviene in 7,8" mentre la velocità massima è di 220 km/h.

Peugeot 3008 plug-in (2024)

Peugeot plug-in, prezzi e allestimenti

La gamma della Peugeot 3008 apre con la Allure che di serie offre cerchi in lega da 19", luci full LED, vetri posteriori oscurati, Panoramic i-Cockpit, climatizzatore bizona, sensori di parcheggio posteriori con telecamera, cruise control, frenata automatica di emergenza e cavo di ricarica Modo 3.

La Peugeot 3008 plug-in GT (a partire da 48.950 euro) aggiunge cerchi in lega da 20”, interni in Alcantara & TEP Isabella, Panoramic i-Cockpit da 21”, sedili anteriori riscaldabili, piastra per la ricarica wireless dello smartphone, illuminazione d'ambiente, volante in pelle, cruise control adattivo e sensori di parcheggio anteriori.

Peugeot 3008 plug-in, gli interni. A sinistra la Allure, a destra la GT

Come detto entrambe le versioni rientrano negli incentivi 2024 di seconda fascia, con sconto massimo di 10.000 euro se si rottama una vecchia auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e si ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro.