Il Salone di Parigi rappresenta una vetrina importante per Audi. Il brand di Ingolstadt mette in mostra tutti i suoi modelli più recenti, tra cui la A5 e le elettriche Q6 e-tron e A6 e-tron e presenta in anteprima mondiale un nuovo modello.

Si tratta della Q6 e-tron Sportback, la variante sportiveggiante del SUV a batteria, che arriverà in concessionaria nel 2025 e che porterà in dote la motorizzazione più potente (finora) da 516 CV.

Più aerodinamica e più autonomia

La nuova declinazione della Q6 e-tron è anticipata da un teaser ufficiale che mette in mostra la parte della carrozzeria che cambierà di più, ossia il tetto inclinato. Come tutti i SUV con la sigla "Sportback", anche questo si distinguerà per un look più sfuggente della coda, che contribuirà a migliorare l'aerodinamica e l'autonomia complessiva.

Audi Q6 Sportback e-tron, il render di Motor1.com

Non ci aspettiamo molti altri cambiamenti, con la Q6 Sportback che confermerà la grande calandra singleframe e i sottili fari LED e, in generale, l'intero pacchetto estetico della Q6 tradizionale, a cui potrebbero aggiungersi nuovi stili dei cerchi in lega e nuove verniciature.

Debutta la SQ6 da 516 CV

La Q6 Sportback sarà basata sempre sulla piattaforma PPE, la stessa della Q6 e-tron "normale". Le batterie saranno da 79 kWh e 95 kWh e saranno abbinate a versioni con motore singolo a trazione posteriore o doppio motore e trazione integrale.

Audi Q6 e-tron, gli interni

Le potenze dovrebbero oscillare tra i 326 e i 516 CV. Quest'ultimo valore sarà riservato alla SQ6 e-tron Sportback (contro i 489 CV della SQ6 e-tron), nell'attesa che Audi presenti la tanto attesa RS Q6 e-tron Sportback, che potrebbe superare i 600 CV.

Inoltre, la gamma della Q6 Sportback potrebbe arricchirsi in un secondo momento di una variante "Dakar", i cui prototipi sono stati ripresi in alcuni video spia nelle scorse settimane.