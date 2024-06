I SUV coupé sono ormai una presenza costante e sempre più numerosa nei listini di molti costruttori, premium su tutti, e a breve il gruppo dovrebbe ampliarsi ulteriormente con l'arrivo dell'Audi Q6 e-tron Sporback, atteso tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. La versione coupé del SUV medio elettrico di Ingolstadt che seguirà lo stile della sorella maggiore Q8 e-tron Sportback.

Linee più filanti dunque, che abbiamo voluto anticipare nel nostro render esclusivo.

Imponente e sinuoso

Partiamo da cosa non cambierà: il frontale. Mascherina rigorosamente chiusa, luci sottili a sviluppo orizzontale e prese d'aria rimarranno al loro posto, a dare all'Audi Q6 e-tron Sportback una presenza su strada massiccia. Ad alleggerire l'aspetto generale ci penserà il posteriore, con lunotto spiovente a terminare con un accenno di coda. Proprio come sulla Q8 e-tron Sportback.

Così facendo la lunghezza dovrebbe aumentare di una manciata di centimetri, raggiungendo i 4,8 metri (la Q6 e-tron SUV arriva a 4,77). Potrebbero cambiare anche le fiancate, con qualche nervatura in più voler dare un aspetto maggiormente sportivo.

Audi Q6 e-tron Sportback, il render di Motor1.com

Per quanto riguarda gli interni poco o nulla dovrebbe cambiare, almeno a livello di arredamento. Il tetto spiovente infatti ruberà quasi sicuramente qualcosa in termini di capacità di carico, scendendo sotto i 526 litri fatti segnare dalla Q6 e-tron. Una discesa che inizierà a partire dal montante posteriore, per non penalizzare l'altezza del cielo del tetto, permettendo così anche ai passeggeri più alti di stare comodi.

Audi Q6 e-tron, gli interni Audi Q6 e-tron, il bagagliaio

Qualche cavallo in più?

L'Audi Q6 e-tron Sportback sarà basata sulla piattaforma PPE della Q6 SUV, con versioni a trazione integrale o posteriore e batterie da 79 kWh o 95 kWh netti, a seconda delle motorizzazioni. Le potenze andranno da 326 a 516 CV, riservati questi ultimi alla SQ6 e-tron Sportback, la più potente del gruppo.

Non ci stupirebbe però l'arrivo di una versione con ancora più potenza, a dare vita all'Audi RSQ6 e-tron Sportback.