Un’Audi elettrica in stile Dakar? Potrebbe diventare realtà. Per celebrare la vittoria nell’edizione 2024 della corsa più dura al mondo, la Casa tedesca sarebbe al lavoro su una Q6 Sportback e-tron molto particolare.

Stando a chi l'ha vista, questo esemplare speciale ha un look esagerato, ma non è chiaro se diventerà un esemplare di serie o si trasformerà in un concept. Ecco come potrebbe essere nella sua versione definitiva.

Nata per competere

Nella costruzione del nostro render siamo partiti dai video e dalle foto spia delle scorse settimane che hanno fatto il giro del web. Della Q6 Sportback e-tron di serie (che arriverà nel 2025) ci sono solo alcuni dettagli, come i fari, la calandra e le forme spioventi della zona posteriore.

Motor1.com Audi Q6 Sportback e-tron Dakar, il render di Motor1.com

Per il resto, Audi ha trasformato completamente l’assetto del SUV, con passaruota molto voluminosi, grandi pneumatici (dei Toyo Open Country, nel caso dei muletti) da fuoristrada e barre sul tetto.

Sfruttando le potenzialità dei motori elettrici, è probabile che questa speciale Q6 Sportback e-tron abbia caratteristiche particolari per migliorare la presa nel fuoristrada, come uno specifico sistema di gestione della coppia o sospensioni ad hoc per affrontare salti importanti e dislivelli su terreni impervi e rocciosi.

Insomma, quella di Audi potrebbe essere una risposta a distanza e indiretta alla Mercedes-AMG G 63 AMG 4x4².

Mercedes-AMG G 63 4x4² (2022)

È tempo della RS Q6?

Riguardo all’architettura, è molto probabile che anche questa Q6 Sportback "Dakar" impieghi la piattaforma PPE. Sull’Audi di serie è abbinabile a batterie da 79 kWh o 95 kWh, con versioni a trazione integrale o posteriore, a seconda delle motorizzazioni.

Le potenze oscillano tra 326 e 516 CV, questi ultimi riservati alla SQ6 Sportback e-tron, che sarà – almeno in un primo momento – il modello più performante. Ma non ci stupiremmo se col lancio di questa "Safari", Audi presentasse la RS Q6, che potrebbe avere oltre 600 CV e prestazioni ancora più clamorose.