Audi continua a lavorare sulla RS 5 Avant, l'erede della RS 4, nonché prossima rivale della BMW M3 Touring e della Mercedes Classe C 63 S in formato station wagon.

La versione più sportiva della famigliare di Ingolstadt è stata pizzicata durante i test al Nurburgring, coi collaudatori del brand che stanno mettendo a dura prova ogni componente dell'auto in vista di un debutto sempre più vicino.

Il Nurburgring è già casa sua

Nel video pubblicato da CarSpyMedia, la RS 5 Avant appare completamente avvolta da un wrapping bianco e nero, ma le forme e le proporzioni non lasciano spazio a molti dubbi. Lo stile richiama proprio quello della nuova A5 Avant, seppur esasperato dalla presenza di un diffusore più aggressivo e di passaruota maggiorati.

Altre modifiche a questa variante dovrebbero includere anche un assetto ribassato e un pacchetto aerodinamico specifico, oltre all'impianto frenante con dischi in carboceramica e a cerchi in lega dedicati.

Un dettaglio che non passa sicuramente inosservato, però, è l'adesivo giallo presente sul lunotto, che indica la presenza di una grande batteria. Come già annunciato tempo fa da Audi, infatti, la prossima RS 5 Avant sarà ibrida plug-in.

La potenza dell'ibrido

La strada scelta dalla Casa dei Quattro Anelli, quindi, è simile a quella di Mercedes, anche se a differenza della C 63, la RS 5 Avant non avrà un motore quattro cilindri. Escludendo la presenza di un V8 e ritenendo improbabile un cinque cilindri (per motivi legati alle emissioni), è possibile che sotto al cofano della RS 5 Avant ci sia un V6 aggiornato in vari elementi.

Audi Audi S5 Avant (2024)

Di sicuro, la potenza sarà superiore rispetto ai 450 CV della RS 4 attuale, spinta da un 2.9 V6 non elettrificato. C'è da dire che l'aggiunta di una batteria e del motore elettrico si avvertirà non solo in termini di potenza pura (e di autonomia, con la modalità a zero emissioni che potrebbe permettere una cinquantina di km in EV), ma anche di peso, con la RS 5 che potrebbe superare le 2-2,1 tonnellate.

Vedremo, comunque, quali soluzioni adotterà Audi per rendere la RS 5 Avant ancora più performante sia su strada che tra i cordoli.