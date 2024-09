L'Audi A6 e-tron è la nuova ammiraglia elettrica della casa di Ingolstadt, offerta nelle varianti di carrozzeria Sportback berlina con portellone, la familiare Avant e la station sportiva S6 e-tron, sempre in due versioni di carrozzeria.

Ora conosciamo anche i prezzi e gli allestimenti per l'Italia della nuova A6 e-tron che parte da 74.500 euro nel caso della Sportback e da 77.000 euro per la A6 Avant e-tron. La S6 Sportback e-tron costa invece 99.500 euro e la S6 Avant e-tron ha un listino base di 102.000 euro.

Audi A6 e-tron, gli allestimenti

Per l'Audi A6 e-tron, sia Sportback che Avant, ci sono i tre allestimenti Business, Business Advanced e S line edition. La S6 e-tron è invece disponibile in versione base e Sport attitude.

Audi Audi A6 Sportback e-tron Audi Audi A6 Avant e-tron

La versione di base della nuova Audi elettrica è la Business che ha di serie cerchi in lega da 19", fari a LED anteriori e posteriori, portellone elettrico, rivestimento in tessuto dei sedili, climatizzatore a tre zone, sedili riscaldabili, cruise control adattivo, MMI experience plus con Audi Virtual Cockpit plus e ricarica wireless per lo smartphone.

Sull'Audi A6 e-tron in versione Business advanced, oltre a un design esterno leggermente modificato, ci sono in più cerchi in lega diversi da 19" o da 20", i fari LED Plus davanti (con lavafari) e LED Pro dietro, sedili sportivi anteriori e posteriori e Top View Camera.

Audi Audi A6 Sportback e-tron, gli interni

L'allestimento S line edition si caratterizza invece per un look esterno ancora più sportiveggiante con cerchi da 20", fari LED Matrix con firme luminose digitali e vetri oscurati. Dentro si aggiungono i sedili anteriori elettrici (con memoria quello guidatore), il display lato passeggero, l'Adaptive cruise assist plus, il Side assist, il volante multifunzionale in pelle a razze doppie con bilancieri, il Lane departure warning con emergency assist e l'e-tron sport sound.

L'Audi S6 e-tron è offerta invece in versione base che ha una dotazione molto simile a quella della A6 e-tron Business advanced, ma con cerchi in lega Audi Sport da 20" e sospensioni pneumatiche adattive S.

Audi Audi S6 Sportback e-tron Audi Audi S6 Avant E-tron

Sull'allestimento Sport attitude della S6 ci sono le dotazioni della S Line edition, ma con in più le luci posteriori OLED digitali con indicatori di direzione dinamici, la servochiusura per le portiere, il volante regolabile elettricamente e il telecomando per garage.

Audi A6 e-tron, i prezzi

Sportback

Versione Business Business Advanced S line edition Audi A6 Sportback e-tron 367 CV 74.500 euro 78.000 euro 82.500 euro

Avant

Versione Business Business Advanced S line edition Audi A6 Avant e-tron 367 CV 77.000 euro 80.500 euro 85.000 euro

Audi S6 e-tron, i prezzi

Sportback

S6 e-tron Sport attitude Audi S6 Sportback e-tron 503 CV 99.500 euro 106.000 euro

Avant