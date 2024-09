Lunghezza: 4.930 mm

Larghezza: 1.920 mm

Altezza: 1.560 mm

Passo: 2.940 mm

Bagagliaio: 502/1.422 litri

L’Audi A6 diventa elettrica. Sia la berlina che la wagon (ora conosciute come e-tron Sportback e e-tron Avant) abbandonano interamente le motorizzazioni termiche per diventare esclusivamente a batteria.

Una transizione radicale per un modello che è da sempre tra i più venduti della sua categoria e che è in diretta rivalità con BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. Approfondiamo la sua conoscenza e diamo un’occhiata alle dimensioni e alla capacità del bagagliaio.

Audi A6 e-tron, le dimensioni

Le dimensioni sono sostanzialmente paragonabili a quelle dell’A6 berlina con motori termici. La lunghezza dell’A6 e-tron Sportback è di 4,93 metri (-1 cm sull’A6 termica), mentre la larghezza è di 1,92 m (+3 cm).

Audi A6 e-tron Sportback

L’altezza è il valore che è cambiato maggiormente rispetto al modello ibrido, con l’Audi elettrica che risulta più alta di 10 cm (1,56 m), in virtù – anche – del pianale in cui è installato il pacco batterie.

Molto simile anche il passo, che è di 2,94 m (+2 cm).

Audi A6 e-tron Sportback, abitabilità e bagagliaio

Come lasciano intuire le dimensioni esterne, l’A6 e-tron Sportback risulta accogliente sia per i passeggeri anteriori che posteriori. Chi siede dietro, infatti, ha tanto spazio per le gambe, grazie all’ottimo passo dell’Audi.

Anche se si tratta di una berlina con forme slanciate quasi da coupé, la A6 e-tron Sportback può contare su una buona capacità del bagagliaio. Infatti, la volumetria minima è di 502 litri, con la possibilità di espanderla a 1.422 litri abbattendo la fila posteriore in modalità 40:20:40.

Audi A6 e-tron Sportback, il bagagliaio

Tra l’altro, la possibilità di abbassare il sedile centrale torna utile quando si vogliono caricare oggetti lunghi come aste o sci. In aggiunta, nel baule troviamo anche uno spazio di 27 litri, destinato principalmente al cavo di ricarica. Questo vano può essere aperto con un gesto di scorrimento sulla lamiera.

Audi A6 e-tron Sportback, le concorrenti con dimensioni simili

Il parco delle rivali dell'A6 e-tron Sportback è piuttosto ristretto. Sono davvero poche, infatti, le ammiraglie elettriche presenti sul mercato in questo momento.

Di sicuro, le rivali più dirette sono la BMW i5 e la Mercedes EQE, con la bavarese che è l'auto più grande tra tutti i modelli presi in considerazione. La Model S presenta il bagagliaio più grande di tutti.