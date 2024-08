Le prime Audi A6 elettriche sono realtà. Sportback e Avant e-tron segnano un nuovo capitolo nella storia del brand tedesco, puntando tutto su prestazioni importanti in termini di autonomia e potenza pura e sulla tecnologia.

Oltre a ciò, le nuove Audi A6 sono ricche di lusso, con interni totalmente rinnovati e ancora più confortevoli. Eccoli nel dettaglio.

Audi A6 e-tron, la plancia

Sull’A6 e-tron ritroviamo la configurazione già vista sull’A5. Anche su berlina e station wagon elettriche sono presenti i tre schermi affiancati, a partire da quello del Virtual Cockpit da 11,9” che funge da quadro strumenti mostrando tutte le informazioni sulla guida.

Audi La plancia dell'Audi A6 Avant e-tron

Al centro c’è l’infotainment da 14,5” rivolto verso il guidatore e alimentato dal sistema operativo Android Automotive OS. Inoltre, il passeggero anteriore può vedere film e contenuti streaming su un monitor da 10,9” integrato nella plancia. Infine, sull’Audi c’è anche l’head-up display con una superficie maggiore del 30% rispetto a quella della Q4 e-tron.

La dotazione tecnologica si completa col sistema audio Bang & Olufsen con altoparlanti nei poggiatesta, il controllo vocale che integra le funzionalità di ChatGPT e la “luce d’interazione” che attraversa tutto il cruscotto e che mostra quando l’auto è carica.

Audi A6 e-tron, finiture e materiali

La qualità dei materiali impiegati è al top come impone la tradizione Audi. Plancia e parte superiore dei pannelli porta sono in materiali morbidi, mentre le modanature in alluminio satinato e in plastica lavorata danno un tocco di eleganza alla parte centrale dell’abitacolo e nella zona del tunnel.

Audi La fila posteriore dell'Audi A6 Sportback e-tron

Non manca il piano black, mentre i sedili sono rivestiti in un tessuto specifico molto morbido e con cuciture grigie a contrasto. A far sembrare ancora più accogliente l’abitacolo è il tetto panoramico in vetro, la cui opacità può essere regolata in vari livelli.

Audi A6 e-tron, lo spazio

L’A6 e-tron sfrutta al massimo le generose proporzioni esterne, col passo di 2,94 metri che consente di avere un ottimo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Anche in altezza si sta comodi, con l’Audi che risulta essere quindi adatta anche ai lunghi viaggi con la famiglia al completo.

Audi Il bagagliaio dell'Audi A6 Avant e-tron

Buona la capacità del bagagliaio, che va da 502 a 1.422 litri. In aggiunta, c’è un vano da 27 litri destinato principalmente a conversare il cavo di ricarica.