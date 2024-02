Tra le station wagon ibride plug-in più grandi, tecnologiche, potenti e lussuose sul mercato spicca di certo l'Audi A6 Avant che nella sua versione 55 TFSI e quattro scarica a terra la bellezza di 367 CV.

Testata nell' ormai conosciuta prova dei consumi reali, la versione 2024 dell'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ottiene una media di 4,50 l/100 km (22,22 km/l), con una spesa di 34,62 euro (29,79 euro di benzina + 4,83 euro di elettricità) per il viaggio standard di 360 km. In uscita da Roma la familiare tedesca ho percorso 70 km in modalità elettrica.

Non male l'efficienza di questa grande wagon

All'interno della classifica consumi reali l'Audi A6 Avant col suo motore ibrido plug-in più potente si inserisce in buona posizione, in linea con la media delle altre auto ibride ricaricabili alla spina.

Audi A6 Avant, la vista di tre quarti anteriore

Tra le poche auto simili per dimensioni e potenza troviamo, con consumi superiori, le varie Citroen C5 X Hybrid 225 E-EAT8 (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), BMW 330e (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro provata nel 2022 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) e la Volvo V90 R-Design T8 Twin Engine AWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Più efficienti sono invece risultate la Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), la Mercedes E 300 de Auto EQ Power (3,45 l/100 km - 28,9 km/l) e la Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid (2,80 l/100 km - 35,7 km/l).

Viaggiare in prima classe

L'auto che ho provato è un'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition, la versione top di gamma della familiare teutonica che sfrutta il motore 2.0 turbo benzina abbinato al motore elettrico, il cambio automatico doppia frizione a 7 marce e la trazione integrale quattro con tecnologia ultra.

Audi A6 Avant, gli interni

La presenza sull'esemplare in prova di diversi optional a pagamento come la vernice Blu Ascari metallizzato, i cerchi in lega da 21", il tetto panoramico in vetro e diversi altri equipaggiamenti aggiunti porta il prezzo di listino a quota 99.000 euro.

La contropartita per una cifra simile è un'auto spaziosa, comodissima, tecnologica e potente, votata al viaggio, ma con un carattere grintoso. Gli ottimi ausili alla guida, la notevole silenziosità di marcia (in elettrico e non solo) e la tenuta di strada sempre sicura completano un quadro molto soddisfacente per questa Audi.

Fa almeno 50 km in elettrico

Durante le altre prove a batteria scarica l'Audi A6 Avant PHEV vede i consumi di benzina salire con più decisione, pur senza raggiungere livelli preoccupanti. Solamente in autostrada la richiesta di benzina risulta superiore alla media, anche se il serbatoio da 52 litri garantisce un'autonomia sempre superiore ai 550 km e oltre i 1.000 km su percorsi da economy run.

Guidando con la batteria carica ho invece sperimentato un'autonomia elettrica che in media sta attorno ai 50 km e che in condizioni ideali si avvicina agli 85 km, ma solo con uno stile di guida degno di una gara di bassi consumi.

Audi A6 Avant, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 8,6 l/100 km (11,6 km/l)

603 km di autonomia teorica

603 km di autonomia teorica Autostrada: 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

577 km di autonomia teorica

577 km di autonomia teorica Economy run: 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

1.081 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition Ibrido

(Benzina) 195 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.075 kg 36 g/km

Dati

Vettura: Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition

Listino base: 82.450 euro

Data prova: 08/02/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/ Sereno, 10°

Prezzo carburante: 1,839 euro/l (Benzina) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 861

Km totali all'inizio del test: 4.557

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Bridgestone Turanza T005 - HL 255/35 R21 104Y XL OA B-Silent (Etichetta UE: C, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,62 euro (29,79 euro di benzina + 4,83 euro di elettricità)

Spesa mensile: 66,20 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 242 km *

Quanto fa con un pieno: 1.156 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



