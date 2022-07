Le nuove auto ibride plug-in in vendita in Italia sono davvero tante, ma chi cerca una familiare grande con dotazioni e finiture premium sa che può contare su tre modelli tedeschi e una svedese.

Tra queste abbiamo scelto una delle poche wagon plug-in hybrid disponibili sul mercato, l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, e l'abbiamo sottoposta alla nostra prova dei consumi reali.

L'A6 familiare ricaricabile alla spina ha registrato nel tragitto di 360 km Roma-Forlì un consumo medio di 4,75 l/100 km (21,05 km/l), spendendo 38,21 euro per il viaggio (34,61 euro di benzina + 3,60 euro di elettricità). In uscita da Roma e con la batteria carica ha percorso 48 km in elettrico.

Consumi poco sopra la media tra le ibride plug-in

Nella classifica consumi reali l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro si posiziona poco sotto la metà della graduatoria, nettamente dietro alla campionessa di categoria, la Mercedes E 300 de Auto EQ Power berlina con motore diesel capace di una media record di 3,45 l/100 km (28,9 km/l).

L'Audi batte invece con facilità la Volvo V90 T8 Twin Engine AWD che nel 2018 si era fermata a 6,00 l/100 km (16,6 km/l). A puro titolo di confronto segnaliamo che l'Audi A6 Avant ibrida plug-in da 367 CV, partita con la batteria piena, ha consumato poco di più dell'A6 Avant 40 TDI quattro ultra (4,60 l/100 km - 21,7 km/l), la diesel mild hybrid con 204 CV.

367 CV di spazio e comodità sportiva

La versione provata è l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ultra con motore 2.0 turbo benzina + elettrico da 367 CV con una buona dotazione di serie. Si tratta di un allestimento in esaurimento scorte con aggiunta di cerchi da 20", fari a LED Audi Matrix HD, climatizzatore comfort ausiliario, telecamera di retromarcia e chiave comfort che ha un prezzo di listino finale di 88.100 euro.

A queste cifre l'A6 è esclusa dagli incentivi statali per le auto ibride plug-in, anche se i suoi 47 g/km di CO2 emessa allo scarico nel ciclo WLTP la potrebbero far rientrare nella fascia 21-60 g/km.

Questa A6 Avant ibrida plug-in soddisfa tutte le aspettative di chi cerca una wagon potente e scattante, spaziosissima per passeggeri e bagagli, comoda e silenziosa e con una dinamica di guida al limite della sportività. Bene gli ausili alla guida, l'infotainment e la connettività.

50 km in elettrico

Nell'utilizzo quotidiano l'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ultra riesce a percorrere mediamente circa 50 km in modalità elettrica al 100% con batteria carica, autonomia che scende a poco meno di 40 km in autostrada e può superare i 70 km in condizioni ideali da economy run.

Quando la batteria è scarica i consumi di benzina salgono, ma restano entro limiti accettabili, risultando un po' alti solo in autostrada. Il serbatoio da 52 litri di benzina garantisce autonomie mediamente superiori ai 600 km, mentre il caricatore di bordo da 7,4 kW permette di ricaricare rapidamente la batteria da 14,4 kWh effettivamente utilizzabili.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

702 km di autonomia

702 km di autonomia Autostrada: 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

655 km di autonomia

655 km di autonomia Economy run: 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

977 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ultra Ibrido

(Benzina) 185 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 2.075 kg 47 g/km

Dati

Vettura: Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ultra

Listino base: 78.650 euro

Data prova: 07/07/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 33,5°/Pioggia, 23,5°

Prezzo carburante: 2,024 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 991

Km totali all'inizio del test: 21.026

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 70 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero - 255/40 R20 101Y XL A0 PNCS - (Etichetta UE: C, B, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,7 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 38,21 euro (34,61 euro di benzina + 3,60 euro di elettricità)

Spesa mensile: 76,91 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 208 km

Quanto fa con un pieno: 1.095 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





