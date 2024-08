L'introduzione di nuove auto elettriche nei listini di quasi tutti i costruttori del mondo sta facendo emergere una questione non banale: come li chiamiamo? C'è chi ha coniato suffissi dedicati, destinati però a a scomparire, e chi invece ha preferito seguire altri approcci. Come Audi, protagonista di una riorganizzazione di naming senza precedenti.

Lo scopo è quello di fare chiarezza ed evitare, per esempio, che si faccia confusione tra Q8 e Q8 e-tron. Nomi simili, auto completamente differenti. Ma cosa cambierà nel 2025? E cosa rimarrà invariato?

Conferme e novità

Partiamo dalle sigle. La Q identificherà i SUV Audi mentre R, S ed RS saranno le lettere dedicate alle versioni più sportive. Ci sarà poi la A dei modelli con assetto non rialzato. La grande novità Anche sarà rappresentata dai numeri.

Come raccontato più volte infatti i numeri pari saranno per le Audi elettriche, i dispari per quelle con motore a combustione - semplice o elettrificato, benzina e diesel. I primi esempi di questa trasformazione sono le nuove Audi A5 e A6 e-tron. Quest'ultima mantiene il suffisso e-tron, poiché esiste ancora la vecchia A6 a combustione, che non diventerà A7 prima del 2025.

La fine si avvicina per l'Audi A1, la più piccola della gamma. Già nel 2022 l'ex numero uno di Audi Duesmann aveva dichiarato che non avrebbe avuto un'erede e mai nessuno si è preoccupato di smentire le parole del manager tedesco.

La compatta di Ingolstadt ha un numero dispari e per questo non subirà trasformazioni nel nome. Non è detto però che l'Audi A3 non possa rinnovarsi pesantemente nei prossimi anni. Anche perché, condividendo la piattaforma MQB con la Volkswaegen Golf, potrebbe seguirne il destino anticipato giusto qualche giorno fa da Kai Grünitz, responsabile della divisione di sviluppo tecnico della Casa di Wolfsburg, ovvero continuare la propria carriera fino al 2035. Magari nel 2026 potrebbe ricevere l'ultimo importante aggiornamento.

Audi A4

L'Audi A4 come la conosciamo dal 1994 è ormai pronta per la pensione. Berlina e station wagon medie torneranno nelle concessionarie nell'autunno del 2024, ma con il nome A5. Il numero pari della A4 sarà lasciato libero per un'auto elettrica.

Audi A5

Ne abbiamo parlato un paio di righe fa: l'Audi A5 ha preso il posto della A4 ed è cambiata nelle versioni di carrozzeria disponibili: non più Sportback, coupé e cabrio ma berlina e station wagon. Motori benzina, diesel ed elettrificati. E no, l'elettrico non ci sarà.

Audi A6

Autonomia fino a 756 km: l'Audi A6 e-tron e la S6 e-tron saranno ordinabili come versioni Sportback e Avant a partire da settembre 2024. Come rivelano i nomi si tratta di auto elettriche di segmento E. La presenza del suffisso e-tron è d'obbligo visto che la A6 termica verrà dismessa non prima del 2025.

Audi A7

A partire dal 2025, la A6 con motore a combustione diventerà la A7, seguendo l'esempio della A4/A5. Ci sarà la versione Avant e la berlina dovrebbe essere una sorta di mix tra le forme filanti della Sportback e quelle più classiche della berlina. Una curiosità: in Cina esiste già una A7 L berlina.

Audi A8

Cosa ne sarà dell'ammiraglia Audi? Dal punto di vista del nome la nuova A8 dovrà essere un'auto elettrica. Il progetto è attualmente conosciuto con il nome di "Landyacht" e visivamente riprenderà la Grandsphere Concept del 2021. Una sua versione a combustione non ci sarà, mentre l'idea di produrre una Q9 pare non essere ancora tramontata del tutto.

Audi Q2

Anche il SUV più piccolo della gamma Audi non avrà un successore, almeno non nel senso tradizionale del termine. Tuttavia, visti i numeri attuali della Q2, potrebbe essere ipotizzato un SUV elettrico compatto come "cugino" della Skoda Epiq.

Audi Q3

La nuova Audi Q3 potrebbe essere una delle ultime auto nuove con motore a combustione che della Casa. Dovrebbe arrivare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e avere molti punti in comune - a partire dai motori - con la Volkswagen Tiguan.

Audi Q4 e-tron

L'Audi Q4 e-tron presentata nel 2021 e la sua variante coupé Q4 Sportback e-tron sono state (senza rendersene conto all'epoca) le prime vetture a rientrare nella nuova nomenclatura. Entrambe utilizzano la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e sono imparentate con le VW ID.4 e ID.5. Un importante restyling potrebbe arrivare nel 2025.

Audi Q5

La nuova generazione dell'Audi Q5 sarà presentata nell'autunno del 2024 e uscirà dalla linea di produzione dello stabilimento ungherese del Gruppo VW insieme alla Cupra Terramar. Il vantaggio della nuova nomenclatura Audi: il rapporto tra la A5 e la Q5 è ora visibile.

Audi Q6 e-tron

Per dirla in modo un po' banale, la nuova Audi Q6 e-tron è la versione SUV delle A6 e A6 Avant e-tron. Colma il vuoto tra la Q4 e-tron e la Q8 e-tron e promette autonomia fino a 641 km. È anche la prima Audi basata sulla piattaforma elettrica Premium Platform Electric (PPE), utilizzata anche dalla Porsche Macan. In futuro potrebbe arrivare anche una versione Sportback con linee più filanti. La presenza del suffisso e-tron è dovuta all'Audi Q6 commercializzata in Cina.

Audi Q7

Grande e ormai con un bel po' di anni sulle spalle: l'Audi Q7 è sul mercato dal 2015 e utilizza il pianale di Volkswagen Touareg e Porsche Cayenne. Proprio di quest'ultima potrebbe riprendere la carriera: la Casa della Cavallina ha infatti da poco annunciato che il la nuova generazione del suo SUV di grandi dimensioni sarà si elettrica, ma manterrà anche motori a combustione.

Audi Q8

L'Audi Q8 a combustione è stata lanciata nel 2018 come versione più sportiveggiante della Q7, seguita da un facelift nel 2023. È quindi probabile che il SUV XL resisterà ancora per qualche anno, ma non con il suo strano nome attuale. Potrebbe ritornare - forse - come Q7 Sportback.

Audi Q8 e-tron

L'Audi Q8 e-tron rappresenta la versione aggiornata e migliorata della e-tron, la prima auto elettrica dei 4 anelli prodotta. Il suo futuro è ora incerto. La produzione si trasferirà da Bruxelles al Messico e Q6 e-tron, più corta di 15 centimetri ma con meccanica più moderna, potrebbe prendere il posto in un futuro non così lontano. O magari potrebbe avere una nuova chanche basandosi sulla piattaforma della nuova Porsche Cayenne elettrica.