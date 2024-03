Anticipata con alcuni teaser pubblicati nei giorni scorsi debutta la Skoda Epiq, il prossimo SUV piccolo - ed elettrico - della Casa. Per ora si tratta solo di ricostruzioni al computer, utili però per farci una prima idea di come sarà lo stile del modello di serie che debutterà nel 2025, con un prezzo intorno ai 25.000 euro.

La concept ha anche il compito di anticipare il nuovo linguaggio di design battezzato Modern Solid, destinato a influenzare tutte le Skoda del futuro.

Minimal e robusto

Ora, trattandosi di uno studio di stile non è detto che ogni elemento troverà poi spazio sui modelli di serie, ma il generale aspetto che unisce robustezza e design minimal quello sì che ci sarà.

Lunga 4,1 metri (quanto la Skoda Fabia) la Skoda Epiq al frontale è caratterizzato dalla cosiddetta "Tech-Deck Face" in nero lucido, trasposizione in chiave moderna della classica calandra Skoda, a nascondere hardware per i sistemi di assistenza alla guida. Completamente nuovi sono i gruppi ottici con disegno a T per le luci diurne, mentre i proiettori (a matrice di LED) quasi si nascondono in posizione ribassata. Le fiancate sono muscolose e caratterizzate da un rivestimento definito "innovativo" da Skoda a correre lungo i profili. Potrebbe trattarsi di un qualche tipo di materiale riciclato.

Skoda Epiq, il frontale Skoda Epiq, il posteriore

Al posteriore si ritrova lo stesso tema a "T" per i gruppi ottici che non sono uniti dalla sempre più classica linea luminosa. Al centro del portellone è invece presente la scritta Skoda illuminata.

Gli interni del nuovo SUV piccolo di Skoda, già visti con un teaser, riprendono le linee minimal della carrozzeria senza per questo rinunciare alla tecnologia. La strumentazione digitale è mostrata su un piccolo monitor inserito in una palpebra (come sulla Enyaq) mentre per l'infotainment è disponibile un grosso monitor centrale. Poco sotto sono sistemati gli unici pulsanti fisici della plancia. Il volante reinterpreta quanto troviamo già oggi su buona parte della gamma Skoda, con design a due razze (quella inferiore è "spezzata" e non è raccordata al centro) e i grossi rotori laterali, accompagnati da alcuni comandi per ADAS, multimedia e altro ancora.

Skoda Epiq, gli interni Skoda Epiq, gli interni

A dispetto delle dimensioni da segmento B la Epiq promette di offrire spazio da categoria superiore, con bagagliaio da 490 litri. Sempre per fare un paragone con la Fabia, la piccola ceca arriva a un già più che rispettoso 380 litri, come una Volkswagen Golf.

La meccanica

Il comunicato stampa non dice nulla riguardo la piattaforma che verrà utilizzata dalla Skoda Epiq, ma non è certo un segreto. Si tratterà infatti della MEB Entry, la stessa della versione di serie della Volkswagen ID.2 e della sua controparte firmata Cupra, la Raval. Meccanica a trazione anteriore studiata appositamente per auto elettriche e che per il SUV ceco monterà batterie da 400 km circa di autonomia. Tutti modelli che verranno assemblati nello stabilimento Volkswagen di Pamplona (Spagna) a partire dal 2025.

Skoda Epiq Volkswagen ID.2 All Cupra Raval

L'obiettivo di Skoda è quello di tenere un prezzo d'attacco intorno ai 25.000 euro, soglia che potrebbe naturalmente variare a seconda del mercato di riferimento e delle varie tasse in vigore.

La parentela con la ID.2 fa poi sorgere un dubbio: la Epiq avrà anche una controparte senza assetto rialzato, di fatto la versione elettrica della Fabia? La Casa ha parlato del lancio di sei nuovi modelli elettrici nei prossimi anni e una piccola a batterie potrebbe far parte del gruppo, ma nulla è stato ancora deciso.