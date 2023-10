Skoda ha presentato la seconda generazione della propria ammiraglia SUV, la Kodiaq. Rispetto alla versione uscente cambia radicalmente sotto tutti i punti di vista: dal design, ora più maturo e moderno, alle dimensioni, con tanto spazio a bordo per i passeggeri e un bagagliaio da record.

Anche dentro il passo in avanti è evidente, sia fronte tecnologia che materiali di rivestimento, mentre sotto il cofano l'intera gamma motorizzazioni è stata aggiornata e debutta anche una versione ibrida plug-in da 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Non mancano però anche versioni a benzina mild hybrid e diesel. Arriverà sul mercato italiano nel secondo trimestre del 2024 con i prezzi che ancora non sono stati annunciati. Per scoprirla nel dettaglio leggete qui sotto o cliccate sul video in copertina!

Skoda Kodiaq 2024, esterni: dimensioni e design

La Skoda Kodiaq 2024 è cresciuta in tutte le dimensioni: è più lunga di oltre 6 cm e tocca adesso i 4,75 metri, larga 1,84 specchietti esclusi, alta 1 e 66 e con un passo maggiorato a 2,79 m a tutto vantaggio di abitabilità e capacità del bagaglio che, come potete leggere qui sotto, è da record per la categoria. Basta un'occhiata per rendersi conto che nel design è cambiata tantissimo rispetto alla precedente generazione, con il family feeling che è stato evoluto in chiave decisamente più moderna lasciandone però inalterate le proporzioni generali.

Skoda Kodiaq (2024)

Al frontale spicca il logo Skoda qui rivisitato e con una finitura opaca posizionato sul cofano sopra alla grande calandra esagonale che, a richiesta, può essere illuminata esattamente come abbiamo già visto sulla sorella elettrica Enyaq. Sotto ci sono una presa d'aria sottile che corre da parte a parte e due piccole feritoie verticali ai lati. Tutto è stato pensato in ottica aerodinamica (infatti il Cx è sceso a 0,28) e di raffreddamento: gli specchietti retrovisori esterni sono stati sagomati, o paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, i cerchi hanno un design aerodinamico e non manca anche un piccolo spoiler sul tetto.

I fari sono sdoppiati: sopra ci sono gli anabbaglianti mentre sotto il modulo a matrice di LED che, rispetto a prima, hanno il 50% in più di segmenti luminosi e offrono il 15% in più di emissione luminosa. Quest'ultimo è un optional, è di serie solo sulla versione top di gamma Sportline. Anche i gruppi ottici posteriori possono essere full LED e sono dotati di una funzione di benvenuto animata e di indicatori di direzione anch'essi dinamici. Il profilo è slanciato dai grandi cerchi che vanno da 17 a 20" di diametro.

Skoda Kodiaq 2024, interni: bagagliaio, spazio e tecnologia

Esattamente come la precedente generazione, anche la nuova Skoda Kodiaq può essere scelta in versione a sette posti, con i passeggeri della terza fila che ora hanno più spazio a disposizione sia per la testa che per le ginocchia. Venendo al bagagliaio, di base è cresciuto di 75 litri toccando i 910 totali di capacità minima, 2.105 totali abbattendo la seconda fila. Optando per i sette posti, invece, si va da 340 litri dietro la terza fila di sedili (845 sfruttando solo cinque posti su sette) a 2.035 litri.

Skoda Kodiaq (2024)

Dal posto guida, lo sguardo cade subito sui due schermi di strumentazione (10") e infotainment (13"), con il design della plancia che è moderno, pulito nelle linee, razionale e in grado al tempo stesso di restituire una sensazione di qualità grazie all'accostamento di diversi materiali, dalla plastica lavorata superficialmente alla pelle. L'infotelematica accoglie tutti i comandi ad eccezione di quelli della climatizzazione a cui è stata riservata una piccola plancia composta da tasti e rotori che, al centro, inglobano dei piccoli schermi da cui è possibile controllare la temperatura interna, il riscaldamento e la ventilazione dei sedili.

Per la prima volta su una Skoda poi la leva del selettore del cambio DSG è montata sul piantone dello sterzo massimizzando così lo spazio sul tunnel centrale. Ci sono poi un nuovo head-up display e cinque prese di ricarica USB-C di serie, tre anteriori e due posteriori, oltre alla piastra per ricaricare ad induzione lo smartphone. Tutti i sistemi sono connessi alla rete e si possono scegliere materiali di rivestimento di seconda vita sia per i sedili che per la plancia.

Skoda Kodiaq (2024)

Skoda Kodiaq 2024, motori: benzina, diesel, ibrido

La nuova Skoda Kodiaq arriva sul mercato con un'offerta di motorizzazioni decisamente variegata. Al top di gamma si posiziona l'ibrido plug-in che abbina a un 1.5 a benzina un motore elettrico per una potenza di sistema di 204 CV. In questo caso la trazione è anteriore e a gestire il tutto ci pensa un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Secondo i dati dichiarati, la nuova Kodiaq percorrerebbe oltre 100 km in modalità 100% elettrica, potendo contare su un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata e da 50 in continua.

Gli altri motori disponibili sono due benzina e due diesel, tutti accoppiati di serie a un cambio DSG a 7 velocità. Si parte con il benzina 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid è il primo della gamma a presentare la tecnologia mild-hybrid che utilizza uno starter a cinghia da 48 volt e una batteria agli ioni di litio da 48 volt. Le due varianti a gasolio sono entrambe 2.0 con potenze di 150 e 193 CV, quest'ultima abbinabile alla trazione integrale.

Una dotazione molto interessante riguarda l'assetto, con gli ammortizzatori che possono essere a controllo elettronico che contano sul nuovo sistema DCC Plus Dynamic Chassis Control a doppia valvola che già abbiamo provato in anteprima sul prototipo dell'ultima Volkswagen Tiguan (cliccate qui per la prova). A livello di dotazioni non mancano poi tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida.