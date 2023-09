Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo di scoprire da vicino la nuova Skoda Superb nella declinazione station wagon. Oltre alle foto teaser, c'è stato anche un primo contatto, per scoprire dal vivo le principali novità della vettura sia in termini tecnici che di tecnologia degli interni.

Ora tocca alla variante berlina che, dopo numerose foto spia, viene finalmente annunciata coi primi scatti ufficiali del prototipo camuffato.

Aerodinamica e più grande

La nuova Superb punta su linee ancora più tese (ma molto aerodinamiche, dato che il coefficiente Cx è di 0,24, tra i più bassi del segmento) e su proporzioni più imponenti. Infatti, i dati ufficiali parlano di una lunghezza di 4,91 m (+43 mm) e di un'altezza di 1,48 m (+12 mm), mentre larghezza e passo sono rimaste invariate e sono sempre rispettivamente di 1,83 m e 2,84 m.

Nuova Skoda Superb, il frontale Nuova Skoda Superb, il tre quarti posteriore

Le maggiori dimensioni hanno permesso di ottenere uno spazio aggiuntivo per la testa dei passeggeri, con quelli anteriori che possono beneficiare di 11 mm in più, mentre quelli posteriori di 6 mm. La capacità di carico è aumentata di 20 litri salendo a 645 litri e con la possibilità di abbattere i sedili posteriori per ricavare ancora più spazio.

Interni e possibili motori

Skoda non ha ancora mostrato gli interni, ma dovrebbero essere pressoché identici a quelli della Superb wagon. Anche nella berlina, quindi, dovremmo trovare un touchscreen da 13", un quadro strumenti da 10" e i tre comandi circolari per gestire la climatizzazione sistemati al centro della plancia. Inoltre, non dovrebbe mancare l'head-up display.

Gli interni della Skoda Superb

Basata sulla piattaforma MQB Evo, la nuova Superb dovrebbe avere una gamma motori costituita dalle versioni mild hybrid a benzina col 1.5 TSI da 150 CV abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti. E non dovrebbe mancare un top di gamma firmato Laurin&Klement con potenze intorno ai 280-300 CV.

Probabile una conferma del 2.0 turbodiesel da 150 e 200 CV, mentre non è chiaro se troveremo una variante ibrida plug-in, la quale potrebbe essere riservata unicamente alla station wagon.