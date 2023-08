Skoda Scala e Kamiq si aggiornano. Compatta e crossover boemi ricevono una serie di novità estetiche e alla dotazione per restare alla moda e allinearsi nello stile ai modelli più recenti della Casa ceca.

In arrivo nei prossimi mesi, vengono confermate tutte le motorizzazioni a benzina con potenze comprese tra 95 e 150 CV. Ancora da definire il listino, che non dovrebbe comunque allontanarsi troppo dai circa 23-24.000 euro attuali.

Modifiche d’impatto

Le novità di Scala e Kamiq partono dal frontale, dove troviamo un paraurti ridisegnato e una calandra più grande e imponente. Al debutto ci sono i fari TOP LED Matrix, una novità assoluta per questi modelli, che contribuisce a dare un look ancora più tecnologico alle Skoda. Anche il paraurti posteriore è stato rivisto per dare ulteriore dinamicità sia al crossover che alla compatta.

Skoda Scala restyling (2023) Skoda Kamiq restyling (2023)

Per Scala, sono disponibili cerchi in lega da 16” a 18” in colore argento e inserti aerodinamici neri, mentre sulla Kamiq ci sono le varianti da 17” e 18”. Ci sono poi le versioni sportive Monte Carlo, che si riconoscono per i dettagli in nero lucido su calandra, calotte degli specchietti, minigonne e barre sul tetto, oltre ai cerchi Kajam da 17” (o gli Ursa 18” in nero spazzolato).

Come cambiano gli interni

A bordo, le due Skoda sono ancora più orientate alla sostenibilità. Sono stati utilizzati materiali riciclati per i rivestimenti, i pavimenti e i tappetini, mentre i pannelli delle portiere sono realizzati in parte con fibra di canapa e kenaf, un tipo di ibisco. Anche il rivestimento del padiglione contiene una parte di queste fibre per una maggiore resistenza.

Gli interni della Skoda Kamiq

Lo stile varia a seconda del pacchetto selezionato, con un totale di sei varianti di interni. Si passa dal tessuto nero della Essence con Design Selection “Studio” fino alla microfibra Suedia della Design Selection “Lodge” (passando per la “Loft”, la “Suite” e la “Monte Carlo”), la quale è caratterizzata anche da finiture color rame e da luci ambiente bianche e rosse.

Sia Scala che Kamiq hanno di serie un quadro strumenti digitale da 8,25”, mentre quello da 10,25” con grafiche configurabili può essere richiesto a pagamento. Il sistema d’infotainment ha un display da 8,25” con radio DAB e connettività Bluetooth. Come optional si può avere lo schermo da 9,2” con sistema di navigazione, assistente vocale Laura e l’impianto audio Skoda Sound System con subwoofer nel vano della ruota di scorta.

Motori, sicurezza e accessori

La gamma di motori di Scala e Kamiq comprende il 1.0 TSI a tre cilindri da 95 CV e cambio manuale a 5 rapporti, il 1.0 TSI da 115 CV e cambio manuale a 6 marce o DSG a 7 rapporti e il 1.5 TSI da 150 CV (e sempre manuale a 6 rapporti o DSG a 7 marce).

I nuovi fari TOP LED Matrix della Skoda Scala

Oltre alle sospensioni di serie, sono disponibili come optional le sospensioni “per strade accidentate” che garantiscono 15 mm in più di altezza per la Scala e lo Sport Chassis Control. Quest’ultimo consente di gestire due impostazioni degli ammortizzatori per ridurre l’altezza di 15 mm per Scala e 10 mm per Kamiq.

Tra i sistemi di assistenza alla guida troviamo il Front Assistant con rilevamento dei pedoni, il Lane Assistant, il riconoscimento dei segnali stradali e fino a 9 airbag. Su richiesta si possono aggiungere il cruise control adattativo il mantenimento di corsia attivo e altri optional dedicati al comfort, come il riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori e del volante, l’accesso senza chiave e il portellone elettrico con apertura automatica.