Tra le berline europee due volumi di classe media, Skoda propone dal 2019 la Scala: per il mese di febbraio, la vettura è in offerta con la formula Skoda Clever Value, che non prevede permuta o rottamazione.

Si parte dallo sconto iniziale: per la Skoda Scala Ambition 1.0 TSI da 95 CV, il listino di 21.850 euro scende fino a 17.800 euro. Con un anticipo di 4.858,31 euro, le rate mensili sono 35 da 139 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,46%), mentre la rata finale ammonta a 10.128,34 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nell’importo sono compresi quattro anni del pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic, per un massimo di 60.000 km.

Vantaggi

Per la Scala, la proposta di Skoda è quella di un consueto finanziamento con anticipo, rate mensili e maxi rata finale, ma con alcune particolarità, a cominciare dallo sconto iniziale, pari a circa 4.050 euro senza necessità di rottamazione.

Sono da segnalare anche le rate molto basse da 139 euro, l’importo ridotto delle spese di incasso e i quattro anni di manutenzione, superiori ai 35 mesi di rate.

Svantaggi

Per la definizione dell’importo finale, occorre tenere conto degli oneri finanziari, ma anche del costo di eventuali accessori in più: il modello è alla base di tutta la gamma Scala.

In sintesi