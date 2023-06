Proseguono le promozioni Skoda Clever Value su tutta la gamma della Casa ceca, come ad esempio sulla Skoda Scala, offerta con sconto, piccole rate ed un’estensione di garanzia.

La Skoda Scala con motore 1.0 TSI da 95 CV in allestimento Ambition costa 23.700 euro, ma grazie allo sconto di 5.243,86 euro il valore iniziale scende fino a 18.456,14 euro.

L’anticipo è di 3.500 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,61%).

Al termine si può riscattare, rifinanziare o restituire l’auto; in caso di restituzione o sostituzione, non si devono superare i 45.000 km, altrimenti si pagano 0,07 euro al chilometro di costo esubero. Il valore futuro garantito ammonta invece a 11.113,64 euro.

Per accedere all’offerta ci sono due condizioni da rispettare, oltre all’adesione al finanziamento: lasciare un’auto in permuta e includere il servizio di garanzia estesa, che quindi non è facoltativo.

Vantaggi

Gli importi che Skoda propone per questa Scala a benzina sono interessanti, considerando la categoria della vettura, la stessa della Golf: i valori di anticipo e rata sono piuttosto contenuti, e cominciare dalle rate che superano di poco i 200 euro al mese compresi i costi di incasso; in più c’è la garanzia estesa.

Svantaggi

E’ necessario disporre di un’auto in permuta, anche se l’offerta è della Casa e non riguarda ecobonus statali.

In sintesi