Prendono il via le vendite delle rinnovate Skoda Kamiq e Scala. I due modelli della Casa boema sono disponibili in concessionaria e l’arrivo dei primi esemplari è previsto per la primavera.

Contestualmente al debutto dei restyling, il brand ceco ha aggiornato la gamma della Fabia rivedendo la dotazione e l’equipaggiamento di serie e di alcuni allestimenti.

La gamma di Kamiq e Scala

Sia Kamiq 2024 che Scala 2024 si possono ordinare scegliendo tra quattro Design Selection per gli interni, come già succede per Enyaq ed Enyaq Coupé e come succederà nel prossimo futuro per le nuove generazioni di Kodiaq e Superb. Le Design Selection abbinano superfici e colori ispirandosi all’interior design e utilizzano materiali che impiegano fibre riciclate e riciclabili.

Passando agli allestimenti, la Skoda Kamiq è articolata nelle versioni Selection, Black Dots, Style e Montecarlo. La Selection include già le luci posteriori full LED, i fendinebbia, l’avviamento senza chiave Kessy e il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

La Black Dots si riconosce per i dettagli in nero lucido sulla carrozzeria, mentre la dotazione si arricchisce col climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 17” e la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Skoda Kamiq restyling

La Style ha una colorazione bi-color, con tetto e montanti anteriori in nero lucido. L’equipaggiamento include i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore e i vetri posteriori oscurati. Infine, c’è la Monte Carlo, con paraurti specifico dotato di prese d’aria maggiorate, fari Matrix LED, cerchi da 17” con design esclusivo e interni sportivi.

I prezzi della Skoda Kamiq 2024

Motorizzazione Allestimento Prezzo 1.0 TSI 95 CV Selection 24.700 euro 1.0 TSI 95 CV Black Dots 25.950 euro 1.0 TSI 95 CV Style 27.200 euro 1.0 TSI 115 CV Selection 26.000 euro 1.0 TSI 115 CV Black Dots 27.250 euro 1.0 TSI 115 CV Style 28.500 euro 1.0 TSI 115 CV Monte Carlo 30.400 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Selection 27.600 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Black Dots 28.850 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Style 30.100 euro 1.0 TSI 115 CV DG Monte Carlo 32.050 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Selection 27.600 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Black Dots 28.850 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Style 30.100 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Monte Carlo 31.950 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Selection 29.200 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Black Dots 30.450 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Style 31.700 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Monte Carlo 33.650 euro

Le novità di Scala e Fabia

La Skoda Scala restyling viene proposta nelle versioni Selection, Style e Montecarlo, con la dotazione di serie che rispecchia quella della Kamiq. Come il crossover, anche la compatta è stata aggiornata nello stile con nuovi paraurti e gruppi ottici.

I prezzi della Skoda Scala 2024

Motorizzazione Allestimento Prezzo 1.0 TSI 95 CV Selection 25.350 euro 1.0 TSI 115 CV Selection 26.700 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Selection 28.300 euro 1.0 TSI 115 CV Style 28.800 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Style 30.400 euro 1.0 TSI 115 CV Monte Carlo 30.700 euro 1.0 TSI 115 CV DSG Monte Carlo 32.300 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Style 30.300 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Style 31.950 euro 1.5 TSI ACT 150 CV Monte Carlo 32.200 euro 1.5 TSI ACT 150 CV DSG Monte Carlo 33.850 euro

Skoda Scala restyling Skoda Fabia

Come detto, alla lista di novità Skoda per il 2024, si aggiunge la Fabia MY24. Sulla piccola boema debutta il nuovo lettering posteriore del marchio. La gamma di motorizzazioni disponibili spazia sempre dal 1.0 MPI da 80 CV (adatto anche ai neopatentati) fino al 1.5 TSI ACT da 150 CV. Selection, Style e Monte Carlo sono gli allestimenti dedicati alla Fabia, con l’ultimo di questi che resta quello più orientato alla sportività.

I prezzi della Skoda Fabia 2024